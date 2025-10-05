Umre fiyatları 2025-2026: Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başvuruları ne zaman?

Diyanet tarafından ara tatil ve yarıyıl tatili umre turlarına dair detaylar paylaşıldı. 2025-2026 yılı tatil döneminde umreye gidecekler başvurularını e-devlet üzerinden ya da il/ilçe müftülüklerinden yapabiliyor. Umre yolcularının konakla türüne dikkat ederek başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik düzenlenen umre turlarında 7 günlük, 11 günlük programlar mevcut. Umre fiyatları...

Umre turuna başvurular devam ediyor. Kasım ve Ocak dönemindeki ara tatil ve yarıyıl tatillerinde turlar düzenleniyor. Odalar 2-3-4 kişilik olarak hizmet veriyor. Turlar servisli olarak gerçekleşecek. Ödemeler, umre turlarına göre değişiyor. Umre başvuruları ne zaman?

UMRE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk ara tatil ve yarıyıl tatillerinde düzenlenecek umre turlarına öğretmen, öğrenci ve veliler program detayları dikkate alınarak e-devlet üzerinden başvurabiliyor.

Ara tatilde 7 günlük umre turu için başvurular 9 Eylül'de son buluyor. 8 Kasım'da gidiş, 15 Kasım'da da dönüşler olacak.

Yarıyıl tatili 7 günlük turu son başvuruları 11 Aralık'tır. Bu programda gidişler 17-25 Ocak 2026, dönüşler de 24 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde olacak.

11 günlük umre turunda gidişler 11 Aralık'ta, dönüşler 28 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

UMRE FİYATLARI 2025

7 günlük ara tatilde öğrenci umre turu fiyatı; 4 kişik oda 4275 SAR, 3 kişilik oda 4475 SAR, 2 kişilik oda 4775 SAR.

Aynı programın öğretmen ve veli umre turu fiyatları; 4500 SAR, 3 kişilik oda 4700 SAR, 2 kişilik oda 5000 SAR.

Yarıyıl tatili 7 günlük programda öğrenci fiyatı; 4 kişilik odada 4475 SAR, 3 kişilik oda 4675 SAR, 2 kişilik oda 4975 SAR.

Öğretmen ve veliler için tur fiyatları; 4 kişilik oda 4775 SAR, 3 kişilik oda 4975 SAR, 2 kişilik oda 5275 SAR.

11 günlük umre fiyatları öğrenciler için; 4 kişilik oda 4850 SAR, 3 kişilik oda 5050 SAR, 2 kişilik oda 5350 SAR.

Öğretmen ve veli fiyatı ise bu programda; 4 kişilik oda 5175 SAR, 5375 SAR, 2 kişilik oda 5675 SAR.

Umre yolcu adayları ödemeleri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım Bankası, Albaraka Türk, Ziraat Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Finans Katılım Bankası şubelerinden yapabilecek.

