Umre fiyatları 2025-2026: Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başvuruları ne zaman?
Diyanet tarafından ara tatil ve yarıyıl tatili umre turlarına dair detaylar paylaşıldı. 2025-2026 yılı tatil döneminde umreye gidecekler başvurularını e-devlet üzerinden ya da il/ilçe müftülüklerinden yapabiliyor. Umre yolcularının konakla türüne dikkat ederek başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik düzenlenen umre turlarında 7 günlük, 11 günlük programlar mevcut. Umre fiyatları...
Umre turuna başvurular devam ediyor. Kasım ve Ocak dönemindeki ara tatil ve yarıyıl tatillerinde turlar düzenleniyor. Odalar 2-3-4 kişilik olarak hizmet veriyor. Turlar servisli olarak gerçekleşecek. Ödemeler, umre turlarına göre değişiyor. Umre başvuruları ne zaman?