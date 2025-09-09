Umre ücretleri 2025-2026: Diyanet umre başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
Umre başvuru dönemi devam ediyor. 2025-2026 yılında umreye gidecekler için ücret bilgisi de paylaşıldı. Mekke ve Medine'de servisli normal konaklama ile yürüme normal konaklama kategorisindeki umre turlarının son başvuru tarihleri değişiklik gösteriyor. Ayrıca 11 günlük, 15 ve 20 günlük umre turlarında da fiyatlar ve gidiş dönüş tarihleri değişiyor. İşte, 2025-2026 umre fiyatları ve tarihleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025-2026 yılında umre ziyaretinde bulunacaklar için turların tarihlerini ve fiyatlarını paylaştı. Talep edilen ücretleri belirtilen banka hesaplarına yatıran yolcular, il/ilçe müftülüklerinden ya da e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabiliyor. Umre yolcularına turlarda; Mekke-Medine otel konaklamaları, yiyecek ve içecek hizmeti, Cidde/Mekke/Medine arası ulaşım, uçak bileti ve vize, Mekke-Medine ziyaret yerleri gibi hizmetler sunulacak.