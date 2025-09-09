Umre ücretleri 2025-2026: Diyanet umre başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Umre başvuru dönemi devam ediyor. 2025-2026 yılında umreye gidecekler için ücret bilgisi de paylaşıldı. Mekke ve Medine'de servisli normal konaklama ile yürüme normal konaklama kategorisindeki umre turlarının son başvuru tarihleri değişiklik gösteriyor. Ayrıca 11 günlük, 15 ve 20 günlük umre turlarında da fiyatlar ve gidiş dönüş tarihleri değişiyor. İşte, 2025-2026 umre fiyatları ve tarihleri...

Umre ücretleri 2025-2026: Diyanet umre başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025-2026 yılında umre ziyaretinde bulunacaklar için turların tarihlerini ve fiyatlarını paylaştı. Talep edilen ücretleri belirtilen banka hesaplarına yatıran yolcular, il/ilçe müftülüklerinden ya da e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabiliyor. Umre yolcularına turlarda; Mekke-Medine otel konaklamaları, yiyecek ve içecek hizmeti, Cidde/Mekke/Medine arası ulaşım, uçak bileti ve vize, Mekke-Medine ziyaret yerleri gibi hizmetler sunulacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Umre ücretleri 2025-2026: Diyanet umre başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? - 2

UMRE BAŞVURU TARİHLERİ 2025-2026 

Umre turları için başvurular Ağustos ayında başlamıştı ve 1 Ocak 2026 tarihinde son tur başvuruları ile son bulacak. Umre yolculukları ise 27-29 Eylül'de başlayacak. Her grubun başvuru, gidiş ve dönüş tarihleri farklıdır.

Umre ücretleri 2025-2026: Diyanet umre başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? - 3

UMRE FİYATLARI

Umre fiyatları servisli normal konaklama ile yürüme normal konaklamada değişiyor. Ayrıca 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik odalar da fiyatlara yansır.

11 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 5490, 3 kişik oda 5190, 4 kişilik oda ise 4990 Suudi Arabistan Riyali,

115 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6100, 3 kişik oda 5700, 4 kişilik oda ise 5450 Suudi Arabistan Riyali,

20 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6750, 3 kişik oda 6200, 4 kişilik oda ise 5950 Suudi Arabistan Riyali,

24 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 7350, 3 kişik oda 6750, 4 kişilik oda ise 6400 Suudi Arabistan Riyali'dir.

Umre ücretleri 2025-2026: Diyanet umre başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? - 4

11 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6350, 3 kişik oda 5800, 4 kişilik oda ise 5500 Suudi Arabistan Riyali,

15 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 7275, 3 kişik oda 6550, 4 kişilik oda ise 6150 Suudi Arabistan Riyali,

20 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 8290, 3 kişik oda 7400, 4 kişilik oda ise 6850 Suudi Arabistan Riyali'ne denk geliyor.

UMRE GİDİŞ-DÖNÜŞ TARİHLERİ VE FİYAT LİSTESİ

DAHA FAZLA GÖSTER