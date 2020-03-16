Umreden dönenler için hazırlık: İstanbul'da iki yurt boşaltıldı
İstanbul'da iki öğrenci yurdu umreden dönenler için karantina merkezi olacak. Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren belirlenen yurtları terk etmeye başladı. Dezenfekte çalışmasının ardından umreden İstanbul'a gelenler burada kalacak.
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NTV Haber 16.03.2020 - 11:46
Umreden dönen vatandaşlar corona virüs tehdidine karşı karantinaya alınıyor.
Bu kapsamda İstanbul'daki bazı öğrenci yurtları da karantina merkezine çevrilecek.
Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Küçükçekmece'de bulunan Florya-Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bugün saat 12.00'ye kadar ayrılmaları istendi.
Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren kaldıkları yurtları terk etmeye başladı.
Öğrencilerin bazıları ailelerinin yanına giderken, bazı öğrenciler ise duyurularda belirtilen alternatif yurtlara yerleştirilecek.
Boşaltılan yurtlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı.
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