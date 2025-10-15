Umudu gökyüzüne taşıdılar: Kanseri yenen Bilge kaptan ile Osman hemşirenin filmlere konu olacak hikayesi

Meme kanserini yenerek görevine geri dönen Türk Hava Yolları'nın Kaptan Pilotu Bilge Derin ile tedavi sürecinde ona destek olan, o dönemin hemşiresi, şimdilerde ise THY'de ikinci pilot olan Osman Taşkın, kokpitte görev yapıyor.

Türk Hava Yolları'nda görev yapan Kaptan Pilot Bilge Derin, meme kanserini yenip görevine geri döndü.

Bilge Kaptan'ın tedavi süreci, filmlere konu olacak bir insan hikayesine dönüştü.

O hikaye Türk Hava Yolları tarafından bir reklam filmine dönüştürüldü.

Reklam filminde meme kanseri teşhisi konulan THY'de kaptan pilot olarak görev yapan Bilge Demir tedavi sürecinde kendisine destek olan o dönem hemşirelik yapan, şimdilerde ise THY'de ikinci pilot olarak görev yapan Osman Taşkın'ın hikayesi anlatıldı.

MEME KANSERİNİ YENİP, GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Kaptan Pilot Bilge Derin, 2018 yılında meme kanseriyle mücadelesini yaklaşık 10 ay süren zorlu bir tedavi süreciyle başarıyla tamamladı ve pilotluk görevine geri döndü.

OSMAN HEMŞİRENİN DESTEĞİ

Tedavi sürecinde tanıştığı havacılığı seven hemşire Osman Taşkın, zor günlerinde ona moral ve destek vererek tedavilerine destek oldu.

Hemşire Osman'ın küçüklüğünden beri pilotluk hayali vardı.

O hayalinin gerçekleşmesi için meme kanserini birlikte yenen THY Pilotu Bilge Demir büyük destek oldu.

Yoğun bir çalışmanın ardından hemşire Osman Taşkın, THY'de ikinci pilot oldu.

Hastane odasında başlayan dostlukları şimdiler de ise aynı kokpit de devam ediyor.

"OSMAN BENİM NEŞE KAYNAĞIM OLDU"

Kendileri için hazırlanan reklam filminde kanserle mücadelede umudu, dayanışmayı ve hayalleri gerçekleştirmenin gücünü vurgulayan Bilge Derin, "Tedavimin en zor döneminde hemşire Osman ile tanıştım. Osman, ağrılı tedavilerimi neşeli hale getirdi. Düştüğümde elimden tuttu, kaldırdı ve 'Hadi, başarabilirsin!' dedi." ifadelerini kullandı.

"SEN DE BAŞARABİLİRSİN"

Taşkın'ın çocukluk hayalinin pilotluk olduğunu öğrendiğini anlatan Derin, "Sadece biraz cesarete ihtiyacı vardı. Ben de ona 'Hadi, sen de başarabilirsin' dedim." ifadelerini kullandı.

"BİLGE KAPTANIN TUTKUSU BANA İLHAM VERDİ"

Çocukluk hayalini gerçekleştiren İkinci pilot Osman Taşkın ise, "Benim hayalim pilot olmaktı. Bilge Kaptan ile hastanede çalıştığımız dönemde yollarımız kesişti." dedi.

Bilge Kaptan'ın havacılık tutkusunun kendisine ilham verdiğini söyleyen Taşkın, "Bir gün bana 'Sen de yapabilirsin!' dediğinde ona çok güvendim. Şimdi ise aynı kokpiti paylaşıyoruz. Biz artık aynı gökyüzünün iki yolcusuyuz." diyerek duygularını dile getirdi.

