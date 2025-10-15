Umudu gökyüzüne taşıdılar: Kanseri yenen Bilge kaptan ile Osman hemşirenin filmlere konu olacak hikayesi
Meme kanserini yenerek görevine geri dönen Türk Hava Yolları'nın Kaptan Pilotu Bilge Derin ile tedavi sürecinde ona destek olan, o dönemin hemşiresi, şimdilerde ise THY'de ikinci pilot olan Osman Taşkın, kokpitte görev yapıyor.
Türk Hava Yolları'nda görev yapan Kaptan Pilot Bilge Derin, meme kanserini yenip görevine geri döndü.
Bilge Kaptan'ın tedavi süreci, filmlere konu olacak bir insan hikayesine dönüştü.