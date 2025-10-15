Umudu gökyüzüne taşıdılar: Kanseri yenen Bilge kaptan ile Osman hemşirenin filmlere konu olacak hikayesi

"BİLGE KAPTANIN TUTKUSU BANA İLHAM VERDİ"

Çocukluk hayalini gerçekleştiren İkinci pilot Osman Taşkın ise, "Benim hayalim pilot olmaktı. Bilge Kaptan ile hastanede çalıştığımız dönemde yollarımız kesişti." dedi.

Bilge Kaptan'ın havacılık tutkusunun kendisine ilham verdiğini söyleyen Taşkın, "Bir gün bana 'Sen de yapabilirsin!' dediğinde ona çok güvendim. Şimdi ise aynı kokpiti paylaşıyoruz. Biz artık aynı gökyüzünün iki yolcusuyuz." diyerek duygularını dile getirdi.