Umutlar tükendi, 300 gündür haber yok! Korhan Berzeg'in ailesi evi kapattı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan Korhan Berzeg (84), 300 gündür kayıp. Arama çalışmaları, 130'uncu günde sonlandırılırken, artık gelen bir ihbar da yok. İstanbul Büyükada’da yaşayan eşi Angela Berzeg (82), sosyal medya hesabından Korhan Berzeg’in fotoğrafını, “Neredesin Korhan, hala bekliyoruz, seni hala seviyoruz” notuyla paylaşırken, ailenin Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki evini kapattığını söyleyen muhtar Hamit Erman, “Arama çalışmaları durdu, bir ihbar da gelmiyor. Umudumuz kalmadı. Ailesi evi kapattı, buraya gelmiyorlar artık” dedi.
ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.