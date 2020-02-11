UNESCO Listesi'ndeki Selimiye Camii'nin tarihi kapısına isimlerini kazıdılar

Yaptıkları kontrollerde bu ve benzeri istenmeyen durumlara karşı tespitlerinin olduğunu dile getiren Güneren, "Bu istenmeyen durumlardan bir tanesi de Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kepenklerinde, ahşap elemanlara çeşitli yazılar yazılması. Bunları tespit ettik. Ustalarımız geldiler, kapıları yerinden kaldırıp söktüler. Şimdi bu kapılar elden geçecek, zımparalanacak, üstündeki yazılar silinecek ve daha sonra boyası ve cilası atılarak tekrardan yerine kapılar konulacak" dedi.