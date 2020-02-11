UNESCO Listesi'ndeki Selimiye Camii'nin tarihi kapısına isimlerini kazıdılar
Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği 445 yıllık Selimiye Camii'nin tarihi kapılarına yazı ve çeşitli karalamalar yaptılar. Karalama yapılan kapılar onarılmak üzere atölyeye götürüldü.
DHA 11.02.2020 - 13:24
Edirne'de bulunan tarihi Selimiye Camii'nin tarihi kapılarına zarar verdiler.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde bulunan kapıların üzerine bazı vatandaşlar tarafından yazılar yazıldı.
Hergün yüzlerce ziyaretçi alan tarihi camide, tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürdü.
Konuyla ilgili konuşan Vakıflar Bölge Müdür Osman Güneren, kültüre ve tarihe karşı bilincin arttırılması gerektiğini belirtti.
Yaptıkları kontrollerde bu ve benzeri istenmeyen durumlara karşı tespitlerinin olduğunu dile getiren Güneren, "Bu istenmeyen durumlardan bir tanesi de Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kepenklerinde, ahşap elemanlara çeşitli yazılar yazılması. Bunları tespit ettik. Ustalarımız geldiler, kapıları yerinden kaldırıp söktüler. Şimdi bu kapılar elden geçecek, zımparalanacak, üstündeki yazılar silinecek ve daha sonra boyası ve cilası atılarak tekrardan yerine kapılar konulacak" dedi.
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