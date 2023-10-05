Üniversite burs başvuruları ne zaman alınacak? KYK ve VGM 2023 başvuruları bekleniyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularının 2023 tarihi için araştırmalar devam ediyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 2023 KYK burs ve kredi başvuruları için de beklentiler yükseldi. Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) yükseköğrenim burs başvuru takvimi de merak konusu. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? VGM üniversite burs başvurusu ne zaman alınacak?

Üniversite burs başvuruları ne zaman alınacak? KYK ve VGM 2023 başvuruları bekleniyor - 1

2023-2024 eğitim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin ana gündem konularından biri de KYK burs ve kredi başvuruları olarak dikkat çekiyor. Öğrenimlerine destek almak amacıyla KYK’ya ve VGM'ye başvuru yapacak olan üniversite öğrencileri, internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. İşte, KYK ve VGM 2023 başvurularında son gelişmeler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Üniversite burs başvuruları ne zaman alınacak? KYK ve VGM 2023 başvuruları bekleniyor - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Üniversite burs başvuruları ne zaman alınacak? KYK ve VGM 2023 başvuruları bekleniyor - 3

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortaöğrenim eğitim yardımına başvurular 1 Ekim'de başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yükseköğrenim burs başvurusu tarihleri ayrıca duyurulacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Üniversite burs başvuruları ne zaman alınacak? KYK ve VGM 2023 başvuruları bekleniyor - 4

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

DAHA FAZLA GÖSTER