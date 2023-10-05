Üniversite burs başvuruları ne zaman alınacak? KYK ve VGM 2023 başvuruları bekleniyor
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularının 2023 tarihi için araştırmalar devam ediyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 2023 KYK burs ve kredi başvuruları için de beklentiler yükseldi. Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) yükseköğrenim burs başvuru takvimi de merak konusu. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? VGM üniversite burs başvurusu ne zaman alınacak?
2023-2024 eğitim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin ana gündem konularından biri de KYK burs ve kredi başvuruları olarak dikkat çekiyor. Öğrenimlerine destek almak amacıyla KYK’ya ve VGM'ye başvuru yapacak olan üniversite öğrencileri, internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. İşte, KYK ve VGM 2023 başvurularında son gelişmeler...