Üniversite eğitim süresi kısalıyor. Yılda üç sömestir olacak

Fransa, İtalya, Almanya ve Norveç bu sistemi uygulayan ülkeler arasında.

Konuya ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, “Öğrencilerin mezun olup bir an önce iş hayatına katılması açısından önemli bir fırsat. Yaz aylarının daha verimli geçeceği bir modelden bahsediyoruz. Bu model değişik ülkeler tarafından bugüne kadar uygulanarak geldi başarılı örnekleri de var.” dedi.

Eğitim süresini kısaltacak düzenlemenin gelecek sene uygulamaya girmesi planlanıyor.