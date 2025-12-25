Üniversite eğitim süresi kısalıyor. Yılda üç sömestir olacak
25.12.2025 11:40
Son Güncelleme: 25.12.2025 12:13
Beyzanur Özer
Başarılı öğrencilerin üniversiteden daha erken mezun olmasını sağlayacak yeni düzenleme gündemde. Dört yıllık lisans eğitimini üç seneye düşürecek modelin gelecek sene hayata geçmesi planlanıyor.
ÜNİVERSİTEDE YILDA ÜÇ SÖMESTİR OLACAK
Üniversitelerin lisans bölümlerinde dört yıllık eğitim üç seneye düşecek. Bir yılda iki yerine üç sömestir olacak. Amaç isteğe bağlı olarak başarılı öğrencileri erken mezun etmek.
Yükseköğretim Kurulu'nun yeni çalışmasına göre, eylülde başlayan eğitim dönemi temmuzda bitecek.
TATİL SÜRESİ AZALACAK, ÖĞRENCİLER İSTİHDAMA DAHA ERKEN KATILACAK
Böylelikle öğrencilerin alması gereken dersler azalmayacak.
Üniversite eğitiminin üç yıla düşürülmesindeki temel nedenlerden biri de, öğrencilerin istihdama erken katılması.
Fransa, İtalya, Almanya ve Norveç bu sistemi uygulayan ülkeler arasında.
Konuya ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, “Öğrencilerin mezun olup bir an önce iş hayatına katılması açısından önemli bir fırsat. Yaz aylarının daha verimli geçeceği bir modelden bahsediyoruz. Bu model değişik ülkeler tarafından bugüne kadar uygulanarak geldi başarılı örnekleri de var.” dedi.
Eğitim süresini kısaltacak düzenlemenin gelecek sene uygulamaya girmesi planlanıyor.