Üniversite kayıt günleri 2025: YSK 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında YKS ile bir yüseköğretim programına kaydolmaya hak kazanan adaylar yerleştirme sonuçları ile belli olacak. YÖK tarafından tercih tarihleri açıklandı. Online ve yüz yüze yapılabilen kayıt işlemleri için tarih bekleyişi başladı. İşte, 2025 üniversite kayıtları hakkında detaylar...