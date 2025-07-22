Üniversite kayıt günleri 2025: YSK 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman?
2025 YKS sonuçları ardından öğrenciler tercih sürecine giriyor. Adaylar, TYT-AYT ve YDT puanlarına göre 2 yıllık ön lisans ya da 4 yıllık lisans bölüm tercihinde bulunabilecekler. Tercih listesindeki üniversitelerden birine yerleşenler kayıt aşamasına geçiyor. Yerleştirme sonuçları ardından üniversite kayıtlarının başlaması bekleniyor. Peki, 2025 YKS üniversite kayıt takvimi belli mi, ne zaman?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılında YKS ile bir yüseköğretim programına kaydolmaya hak kazanan adaylar yerleştirme sonuçları ile belli olacak. YÖK tarafından tercih tarihleri açıklandı. Online ve yüz yüze yapılabilen kayıt işlemleri için tarih bekleyişi başladı. İşte, 2025 üniversite kayıtları hakkında detaylar...