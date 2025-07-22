Üniversite kayıt günleri 2025: YSK 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman?

2025 YKS sonuçları ardından öğrenciler tercih sürecine giriyor. Adaylar, TYT-AYT ve YDT puanlarına göre 2 yıllık ön lisans ya da 4 yıllık lisans bölüm tercihinde bulunabilecekler. Tercih listesindeki üniversitelerden birine yerleşenler kayıt aşamasına geçiyor. Yerleştirme sonuçları ardından üniversite kayıtlarının başlaması bekleniyor. Peki, 2025 YKS üniversite kayıt takvimi belli mi, ne zaman?

Üniversite kayıt günleri 2025: YSK 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman? - 1

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında YKS ile bir yüseköğretim programına kaydolmaya hak kazanan adaylar yerleştirme sonuçları ile belli olacak. YÖK tarafından tercih tarihleri açıklandı. Online ve yüz yüze yapılabilen kayıt işlemleri için tarih bekleyişi başladı. İşte, 2025 üniversite kayıtları hakkında detaylar...

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Üniversite kayıt günleri 2025: YSK 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman? - 2

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2025 üniversite kayıt işlemleri, yerleştirme aşaması ardından başlayacak. YKS tercihleri 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında olacak. Ardından sonuçların ilanı ve kayıt ve ek yerleştirme takvimleri duyurulacak. Öğrenciler tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Geçtiğimiz 2024 yılında tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarih aralığında alınmış, sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edilmiş ve ve üniversite kayıtları da 19 Ağustos-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmişti.

Bu bilgiler ışığında 25 - 30 Ağustos tarihleri arasında kayıt sürecinin başlaması tahmin ediliyor.

Üniversite kayıt günleri 2025: YSK 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman? - 3

Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden online olarak yapılabildiği gibi okulların öğrenci işleri biriminden de yüz yüze olarak gerçekleştirilebilir.

Üniversite kayıt günleri 2025: YSK 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman? - 4

YKS TERCİH DÖNEMİ

Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih, kontenjan ve taban puanlarına ilişkin detayları içeren tercih kılavuzu kullanarak en fazla 24 tane okul yazabilecek.

Kılavuzda üniversitelerin bölümleri, kontenjanları ve 2024'e ait taban puanları yer alacak.

Tercihler, https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle yapılacak.

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