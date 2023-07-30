Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi

2023-YKS'de tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarını erişime açtı. YSK tercih işlemleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih süreci devam ederken, adayların şimdi de kayıt tarihi araştırmaları başladı. Peki, 2023 üniversite kayıtları ne zaman?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi - 1

ÖSYM tarafından 20 Temmuz’da 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu üniversite adaylarına erişime açıldı. Tercihlerini yapan adaylar, sonuçların ilanın ardından başlayacak üniversite kayıt sürecine odaklandı. İşte, 2023-2024 üniversite kayıt takvimi...

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Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi - 2

2023 YKS TERCİH TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı belirtilerek, "Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin kabul edilmeyeceği, sadece elektronik ortamda yapılan tercihlerin işleme alınacağı duyuruldu.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi - 3

2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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