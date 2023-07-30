Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi

2023 YKS TERCİH TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı belirtilerek, "Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin kabul edilmeyeceği, sadece elektronik ortamda yapılan tercihlerin işleme alınacağı duyuruldu.