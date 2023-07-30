Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi
2023-YKS'de tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarını erişime açtı. YSK tercih işlemleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih süreci devam ederken, adayların şimdi de kayıt tarihi araştırmaları başladı. Peki, 2023 üniversite kayıtları ne zaman?
ÖSYM tarafından 20 Temmuz’da 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu üniversite adaylarına erişime açıldı. Tercihlerini yapan adaylar, sonuçların ilanın ardından başlayacak üniversite kayıt sürecine odaklandı. İşte, 2023-2024 üniversite kayıt takvimi...