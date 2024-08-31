Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği devam edecek mi? Bakan açıkladı
"Ulaşım Desteği" 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen "Ulaşım Desteği"nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirtti.