Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman? ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışında son durum

İlk defa telefon ve bilgisayar alacak olan öğrenciler için vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları, yeni eğitim yılının başlaması ile gündem oldu. Son olarak iki hafta önceki Kabine Toplantısı'nda ele alınan konunun, ne zaman Meclis ya da Hükümetin gündemine geleceği sorgulanıyor. İşte, ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışında son durum...