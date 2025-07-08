Üniversite öğrencisi kardeşini öldürmüştü: İfadesinde söyledikleri kan dondurdu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde üniversite öğrencisi kardeşi Nazife Ateş'i (18) öldüren Mehmet Ateş'in (27) ifadesinde söyledikleri kan dondurdu.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Aynı evde annesiyle yaşayan Mehmet Ateş, Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş'i, vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle bıçakladı, başını kesmeye çalıştı.