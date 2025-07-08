Üniversite öğrencisi kardeşini öldürmüştü: İfadesinde söyledikleri kan dondurdu

Kız kardeşime bıçağı sapladığımda 'Anne' diye bağırıp salona kaçtı ama yere serildi. Üzerine oturup bıçağı üst üste sapladım. Gelenlerin yeniden birleştirip kardeşimi yaşatmamaları için organlarını söktüm. Ben sadece kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dedi.