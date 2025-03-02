Üniversite sınavı son başvuru tarihi 2025: YKS başvuruları uzatılacak mı, ne zaman sona erecek?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sınavı için geri sayım başladı. Hayalindeki üniversite ve fakültede eğitim almak isteyen öğrenciler, 21-22 Haziran tarihinde düzenlenecek oturumlarda ter dökecek. YKS başvuru işlemleri 6 Şubat tarihinde başlarken adaylar ÖSYM merkezlerinden bizzat, osym.gov.tr adresinden ise online olarak başvuru yapabiliyor. YKS’nin her bir oturumu için sınav ücreti 450 lira olarak belirlendi. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav uygulama takviminde başvuruların daha önce 3 Mart tarihinde sona ereceği aktarılmıştı. Ortaya atılan iddiaların ardından gözler YKS son başvuru tarihine çevrildi. Peki YKS başvuruları 2025 ne zaman bitiyor? İşte, üniversite sınavı başvuru takvimi…