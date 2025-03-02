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Üniversite sınavı son başvuru tarihi 2025: YKS başvuruları uzatılacak mı, ne zaman sona erecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversite sınavı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda üç farklı oturumda yapılacak. 12. sınıf öğrencileri ve lise mezunu adaylar başvuru süreçlerini yakından takip ederken yayınlanan takvime göre başvurular kısa süre içerisinde sona eriyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından ise “YKS başvuruları uzatılacak mı” sorusu gündeme geldi. YKS başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Sınava başvuru yapan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınavlara giremeyecek. Peki YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? İşte, AYT, TYT ve YDT başvuruları için son tarih…

Üniversite sınavı son başvuru tarihi 2025: YKS başvuruları uzatılacak mı, ne zaman sona erecek? - 1

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sınavı için geri sayım başladı. Hayalindeki üniversite ve fakültede eğitim almak isteyen öğrenciler, 21-22 Haziran tarihinde düzenlenecek oturumlarda ter dökecek. YKS başvuru işlemleri 6 Şubat tarihinde başlarken adaylar ÖSYM merkezlerinden bizzat, osym.gov.tr adresinden ise online olarak başvuru yapabiliyor. YKS’nin her bir oturumu için sınav ücreti 450 lira olarak belirlendi. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav uygulama takviminde başvuruların daha önce 3 Mart tarihinde sona ereceği aktarılmıştı. Ortaya atılan iddiaların ardından gözler YKS son başvuru tarihine çevrildi. Peki YKS başvuruları 2025 ne zaman bitiyor? İşte, üniversite sınavı başvuru takvimi…

TÜRKİYE HABERLERİ

Üniversite sınavı son başvuru tarihi 2025: YKS başvuruları uzatılacak mı, ne zaman sona erecek? - 2

YKS BAŞVURULARI 2025 UZATILACAK MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin gündeminde üniversite sınavı başvurularının uzatılması bulunmuyor. ÖSYM genellikle geniş kapsamlı afet, deprem vb. gibi durumlarla karşılaşılmadığı sürece yayınlanan takvimi uyguluyor. Sosyal medyada ve kaynaksız bazı basın organlarında ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. YKS başvuru işlemleri bu yıl 6 Şubat’ta başlarken 3 Mart Pazartesi günü sona erecek. Adaylar 4 Mart saat 23:59'a kadar sınav ücreti yatırabilecek.Konuyla ilgili ÖSYM’den yeni bir açıklama geldiğinde detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversite sınavı son başvuru tarihi 2025: YKS başvuruları uzatılacak mı, ne zaman sona erecek? - 3

BAŞVURULAR HEM ONLİNE HEM SINAV MERKEZLERİNDE

YKS son başvuru tarihi yaklaşırken adaylar için başvuru süreci genellikle osym.gov.tr adresinden yürütülüyor. Sınava katılacakları oturumları belirleyen adaylar başvurularını ÖSYM hesaplarıyla gerçekleştirirken ayrıca ÖSYM sınav merkezleri üzerinden müracaat yapılabiliyor. YKS başvurusunu yapan ancak sınav ücretini ödemeyen adaylar, oturumlara katılamayacak.

Üniversite sınavı son başvuru tarihi 2025: YKS başvuruları uzatılacak mı, ne zaman sona erecek? - 4

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Üniversite sınavı başvurusu yapmayı unutan veya sınava girmeye karar veren adaylar için ÖSYM geç başvuru takvimini yayınladı. Haziran ayında yapılacak sınavların geç başvuru işlemleri ise 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite sınavı son başvuru tarihi 2025: YKS başvuruları uzatılacak mı, ne zaman sona erecek? - 5

YKS SINAV TAKVİMİ 2025 

YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025

YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025

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