Üniversite sınavı (YKS) son başvuru 2025 tarihi: YKS başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM sınav başvuru takvimi

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek. Oturumlar, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenirken başvuru işlemleri 6 Şubat tarihinde başladı. Üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen binlerce aday, YKS oturumlarında ter dökecek. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle birlikte son başvuru tarihi belli oldu. Peki YKS 2025 başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, YKS son başvuru tarihi…

Üniversite sınavı (YKS) son başvuru 2025 tarihi: YKS başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM sınav başvuru takvimi - 1

YKS başvuru işlemleri osym.gov.tr adresinden alınmaya devam ediyor. Başvuru işlemleri, her oturum için ayrı ayrı gerçekleştiriliyor. Adaylar, yayınlanan kılavuz doğrultusunda sınav başvurusunu yapacak. YKS başvuru ücretini yatırmayan adaylar ise sınavlara kabul edilmeyecek. Başvuru ücreti, 2025 yılında her bir oturum için 450 lira olarak belirlendi. Başvuru işlemleri internet üzerinden yapıldığı gibi ÖSYM merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Başvuru tarihi sona erdikten sonra adaylar için ayrıca geç başvurular alınacak. Peki YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? İşte, YKS başvuru tarihleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

Üniversite sınavı (YKS) son başvuru 2025 tarihi: YKS başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM sınav başvuru takvimi - 2

YKS BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuz ile birlikte YKS başvuru tarihleri belli oldu. Başvuru süreci 6 Şubat’ta başladı ve süreç devam ediyor. AYT, TYT ve YDT başvuru işlemleri 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek. 

Üniversite sınavı (YKS) son başvuru 2025 tarihi: YKS başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM sınav başvuru takvimi - 3

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Üniversite sınavına başvuru yapmayan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar için geç başvuru işlemleri 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı iki gün boyunca açık olurken geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. AYT, YDT ve TYT oturumlarının her birisi için başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi.

Üniversite sınavı (YKS) son başvuru 2025 tarihi: YKS başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM sınav başvuru takvimi - 4

2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

Üniversite sınavı (YKS) son başvuru 2025 tarihi: YKS başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM sınav başvuru takvimi - 5

YKS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

YKS başvuru işlemleri anlaşmalı bankalar veya internet üzerinden yatırılabilecek. a ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Başvuru ücretleri şu şekilde;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 450,00 TL,
TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 900,00 TL,
TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 1350,00 TL yatıracaklardır.

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