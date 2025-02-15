Üniversite sınavı (YKS) son başvuru 2025 tarihi: YKS başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM sınav başvuru takvimi

ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuz ile birlikte YKS başvuru tarihleri belli oldu. Başvuru süreci 6 Şubat’ta başladı ve süreç devam ediyor. AYT, TYT ve YDT başvuru işlemleri 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.
Üniversite sınavına başvuru yapmayan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar için geç başvuru işlemleri 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı iki gün boyunca açık olurken geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. AYT, YDT ve TYT oturumlarının her birisi için başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.
Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.
YKS başvuru işlemleri anlaşmalı bankalar veya internet üzerinden yatırılabilecek. a ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Başvuru ücretleri şu şekilde;
Sadece TYT’ye girecek adaylar 450,00 TL,
TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 900,00 TL,
TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 1350,00 TL yatıracaklardır.