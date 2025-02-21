Üniversite sınavına katılacaklar dikkat: YKS başvuruları ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı? YKS son başvuru tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre üniversite sınavları bu yıl 20-21 Haziran’da düzenlenecek. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek sınavın başvuruları ise osym.gov.tr adresi üzerinden alınmaya devam ediyor. Başvurularını henüz tamamlamayan 12. sınıf öğrencileri ve lise mezunu adaylar ise son başvuru tarihlerine odaklandı. Belirlenen tarihlerde başvurularını yapmayan öğrenciler, sınavlara katılamayacak. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise YKS geç başvuru gününde sınava müracaat edebilecek. Peki YKS başvuruları ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, AYT, TYT ve YDT oturumları son başvuru tarihi…
YKS başvuru işlemleri 6 Şubat’ta başlarken, süreç devam ediyor. Hayal ettikleri üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. AYT, TYT ve YDT oturumlarına girecek öğrenciler için oturum ücreti 450 lira olarak belirlendi. Başvurularını yapan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek. Başvuru ücreti ödemeleri, anlaşmalı bankalar veya e-Ödemeler bölümünden banka/kredi kartıyla ödenebiliyor. Adaylar, katılacakları oturumla ilgili detaylara kılavuz üzerinden erişim sağlayabilir. Peki YKS son başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, üniversite sınavı başvuru takvimi…