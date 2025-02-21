Üniversite sınavına katılacaklar dikkat: YKS başvuruları ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı? YKS son başvuru tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre üniversite sınavları bu yıl 20-21 Haziran’da düzenlenecek. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek sınavın başvuruları ise osym.gov.tr adresi üzerinden alınmaya devam ediyor. Başvurularını henüz tamamlamayan 12. sınıf öğrencileri ve lise mezunu adaylar ise son başvuru tarihlerine odaklandı. Belirlenen tarihlerde başvurularını yapmayan öğrenciler, sınavlara katılamayacak. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise YKS geç başvuru gününde sınava müracaat edebilecek. Peki YKS başvuruları ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, AYT, TYT ve YDT oturumları son başvuru tarihi…

Üniversite sınavına katılacaklar dikkat: YKS başvuruları ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı? YKS son başvuru tarihi - 1

YKS başvuru işlemleri 6 Şubat’ta başlarken, süreç devam ediyor. Hayal ettikleri üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. AYT, TYT ve YDT oturumlarına girecek öğrenciler için oturum ücreti 450 lira olarak belirlendi. Başvurularını yapan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek. Başvuru ücreti ödemeleri, anlaşmalı bankalar veya e-Ödemeler bölümünden banka/kredi kartıyla ödenebiliyor. Adaylar, katılacakları oturumla ilgili detaylara kılavuz üzerinden erişim sağlayabilir. Peki YKS son başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, üniversite sınavı başvuru takvimi…

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Üniversite sınavına katılacaklar dikkat: YKS başvuruları ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı? YKS son başvuru tarihi - 2

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI İÇİN SON GÜNLER

2025 yılında düzenlenecek AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar için 6 Şubat’ta başlayan başvuru süreci devam ediyor. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden başvuru ekranıan erişim sağlayabilirler.

YKS başvuru işlemleri 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek. ÖSYM’den başvuru tarihlerinin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru tarihlerini kaçıran veya sınav ücretini yatırmayan adaylar, YKS geç başvuru gününde de sınava müracaat edebilirler.

YKS geç başvuru işlemleri ise 11-13 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. ÖSYM’den yapılacak duyuruyla geç başvuru yapılabilir.

Üniversite sınavına katılacaklar dikkat: YKS başvuruları ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı? YKS son başvuru tarihi - 3

SINAVLAR 20-21 HAZİRAN’DA DÜZENLENECEK

Üniversite sınavı, üç farklı oturumda düzenlenecek. Türkiye’nin 81 ilinde organize edilecek sınavlar Temel Yeterlilik Testi ile başlayacak. TYT oturumu cumartesi günü, AYT ve YDT oturumları ise Pazar günü düzenlenecek. Detaylı sınav takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

Üniversite sınavına katılacaklar dikkat: YKS başvuruları ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı? YKS son başvuru tarihi - 4

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 450 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak da bilinen YKS’de oturum ücreti 450 lira olarak belirlendi. Sadece Temel Yeterlilik Testi’ne katılacak adaylar 450 lira öderken TYT ile birlikte AYT oturumuna katılacak öğrenciler ise 900 lira sınav ücreti yatıracak. Yabancı Dil Testi (YDT) ve diğer iki oturuma katılmak isteyenler için ise toplam sınav ücreti 1.350 lira oldu. YKS sınav ücreti anlaşmalı bankalar araclılığıya veya internet üzerinden ödenebilecek. İnternet üzerinden ödenecek sınav ücreti ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılmaktadır.

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