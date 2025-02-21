Üniversite sınavına katılacaklar dikkat: YKS başvuruları ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı? YKS son başvuru tarihi

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 450 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak da bilinen YKS’de oturum ücreti 450 lira olarak belirlendi. Sadece Temel Yeterlilik Testi’ne katılacak adaylar 450 lira öderken TYT ile birlikte AYT oturumuna katılacak öğrenciler ise 900 lira sınav ücreti yatıracak. Yabancı Dil Testi (YDT) ve diğer iki oturuma katılmak isteyenler için ise toplam sınav ücreti 1.350 lira oldu. YKS sınav ücreti anlaşmalı bankalar araclılığıya veya internet üzerinden ödenebilecek. İnternet üzerinden ödenecek sınav ücreti ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılmaktadır.