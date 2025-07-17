Üniversite tercih günleri 2025: ÖSYM tarafından YKS ön lisans ve lisans üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Öğrencilerin gözü YKS tercih kılavuzu ve tercih günlerinde. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT-AYT-YDT olmak üzere üç oturumda 21-22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Ön lisans veya lisans düzeyinde üniversite eğitimi görmek isteyen gençler YKS tercih tarihlerini araştırıyor. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümleri arasından tercihlerini yapacak olan öğrenciler ''Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? '' sorusuna yanıt arıyor.
2025 YKS (TYT-AYT-YDT) puanı ile bir üniversiteye yerleşme planı olan öğrenciler, tercih takvimi açıklaması için ÖSYM duyurularına odaklandı. TYT puanı ile iki yıllık ön lisans, TYT ve AYT puanlarıyla ise dört yıllık lisans bölümleri tercih edilebilecek. Üniversite tercihleri ne zaman? 2025 YKS üniversite tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?