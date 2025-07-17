Üniversite tercih günleri 2025: ÖSYM tarafından YKS ön lisans ve lisans üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Öğrencilerin gözü YKS tercih kılavuzu ve tercih günlerinde. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT-AYT-YDT olmak üzere üç oturumda 21-22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Ön lisans veya lisans düzeyinde üniversite eğitimi görmek isteyen gençler YKS tercih tarihlerini araştırıyor. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümleri arasından tercihlerini yapacak olan öğrenciler ''Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? '' sorusuna yanıt arıyor.

Üniversite tercih günleri 2025: ÖSYM tarafından YKS ön lisans ve lisans üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 1

2025 YKS (TYT-AYT-YDT) puanı ile bir üniversiteye yerleşme planı olan öğrenciler, tercih takvimi açıklaması için ÖSYM duyurularına odaklandı. TYT puanı ile iki yıllık ön lisans, TYT ve AYT puanlarıyla ise dört yıllık lisans bölümleri tercih edilebilecek. Üniversite tercihleri ne zaman? 2025 YKS üniversite tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?

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Üniversite tercih günleri 2025: ÖSYM tarafından YKS ön lisans ve lisans üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 2

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?

Üniversite tercihleri için henüz bir tarih veya kılavuz bilgisi paylaşılmadı. Ancak sınav sonuçlarının açıklanması ile tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih tarihleri ilan edilecek.

YKS (TYT-AYT-YDT) sınavı 21-22 Haziran günlerinde üç oturu halinde gerçekleşti. Sınavın sonuçları 22 Temmuz'da ÖSYM tarafından duyurulacak.

Üniversite tercih günleri 2025: ÖSYM tarafından YKS ön lisans ve lisans üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 3

2024 üniversite tercihleri ise 25 Temmuz - 2 Ağustos günlerinde alınmıştı. Sonuçlar 16 Temmuz günü ilan edilmişti.

Tercihler https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adresleri üzerinden gerçekleşecek.

Üniversite tercih günleri 2025: ÖSYM tarafından YKS ön lisans ve lisans üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 4

Tercihler esnasında puandan ziyade başarı sıralaması ile liste hazırlanması daha doğru olacaktır.

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilecek. Ancak başarı sırası aranan programları, en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebilecek. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyecek.

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