Üniversite tercih günleri 2025: ÖSYM tarafından YKS ön lisans ve lisans üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2025 YKS (TYT-AYT-YDT) puanı ile bir üniversiteye yerleşme planı olan öğrenciler, tercih takvimi açıklaması için ÖSYM duyurularına odaklandı. TYT puanı ile iki yıllık ön lisans, TYT ve AYT puanlarıyla ise dört yıllık lisans bölümleri tercih edilebilecek. Üniversite tercihleri ne zaman? 2025 YKS üniversite tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?