Üniversite tercihiyle oynandı mı? ÖSYM'den açıklama
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sitesine girilerek adayların üniversite tercihlerinde oynama mı yapıldı? Düşündüren soruyu, bir adayın tercihlerinin değiştirildiğini iddia ederek konuyu mahkemeye taşıması gündeme getirdi. Konuyla ilgili ÖSYM'den de açıklama yapıldı.
İZMİR'DEN BİR ADAY TERCİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Üniversite tercihleri ÖSYM'nin sitesine sızılarak değiştirildi mi? Bir üniversite adayı yaptığı tercihlerin son anda değiştirildiğini fark etti. Aile, sisteme sızılarak kendilerinden habersiz değişiklik yapıldığı iddiasıyla suç duyurusnda bulundu.