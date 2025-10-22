Üniversite tercihiyle oynandı mı? ÖSYM'den açıklama

"ADAYIN PAYLAŞTIĞI ŞİFREYLE BAŞKASI DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR"

Konuyu değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin "Bu tarihe kadar yapılan tüm araştırmalarda hep çıkan sonuç şuydu; öğrencinin rızası olmadan böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. Bu kişi, daha sonra o kişinin rızası olmadan sadece iyi niyeti ile o şifreyi paylaştığından ve güvendiğinden dolayı bir takım değişiklikler yapabiliyor." dedi.