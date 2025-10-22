Üniversite tercihiyle oynandı mı? ÖSYM'den açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sitesine girilerek adayların üniversite tercihlerinde oynama mı yapıldı? Düşündüren soruyu, bir adayın tercihlerinin değiştirildiğini iddia ederek konuyu mahkemeye taşıması gündeme getirdi. Konuyla ilgili ÖSYM'den de açıklama yapıldı.

Üniversite tercihiyle oynandı mı? ÖSYM'den açıklama - 1

İZMİR'DEN BİR ADAY TERCİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Üniversite tercihleri ÖSYM'nin sitesine sızılarak değiştirildi mi? Bir üniversite adayı yaptığı tercihlerin son anda değiştirildiğini fark etti. Aile, sisteme sızılarak kendilerinden habersiz değişiklik yapıldığı iddiasıyla suç duyurusnda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üniversite tercihiyle oynandı mı? ÖSYM'den açıklama - 2

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, İzmir'de bir aday puanını göre ilk 22 sıraya devlet üniversitelerinin tıp fakültelerini yazdı ve tercihlerini tamamladı. Aday; sabah yaptığı kontrolde ise tercihlerinin değiştiğini, kendisinin yazmadığı özel üniversitelerin yaşlı bakım bölümlerinin yazılmış olduğunu gördü ve olayla ilgili şikayetçi oldu.

Üniversite tercihiyle oynandı mı? ÖSYM'den açıklama - 3

6 MAĞDUR VAR

ÖSYM'ye dilekçe veren aday, idare mahkemesine iptal davası açtı. Habere göre benzer durumda olan, yani tercihlerinin değişitrildiğini söyleyen 6 mağdur var. Haberin ardından harekete geçen ÖSYM, sistemlerinde kapsamlı bir teknik inceleme başlattı.

Üniversite tercihiyle oynandı mı? ÖSYM'den açıklama - 4

ÖSYM: VERİ SIZINTISI TESPİT EDİLMEDİ

ÖSYM, konuyla ilgili teknik incelemeleri tamamlamasının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmediği belirtilerek, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluklarında olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberler yer almaktadır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır.

Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir.

Adayların TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur.

Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir."

Üniversite tercihiyle oynandı mı? ÖSYM'den açıklama - 5

"ADAYIN PAYLAŞTIĞI ŞİFREYLE BAŞKASI DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR"

Konuyu değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin "Bu tarihe kadar yapılan tüm araştırmalarda hep çıkan sonuç şuydu; öğrencinin rızası olmadan böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. Bu kişi, daha sonra o kişinin rızası olmadan sadece iyi niyeti ile o şifreyi paylaştığından ve güvendiğinden dolayı bir takım değişiklikler yapabiliyor." dedi.

Üniversite tercihiyle oynandı mı? ÖSYM'den açıklama - 6

"YÜZDE 90 ÖSYM SİTESİNE DIŞARIDAN GİRİŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

NTV'ye konuşan Gültekin, tercih sisteminin şifrelerinin paylaşılmış olabileceğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Tercih listesine giren loglar araştırılıyor şu anda. Yüzde 90 şunu belirtmekte yarar var; dışarıdan hacklenme dediğimiz olayla ÖSYM'nin o tercih listesine veya ÖSYM'nin sonuç belgeleri sayfasının hacklenmesi kesinlikle söz konusu değil."

DAHA FAZLA GÖSTER