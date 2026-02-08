Üniversitede staj süresi uzuyor. 7 pilot ilde staj süresi 20 günden en az bir döneme çıkarılacak

Düzenlemeyi değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin "Esasında çok yerinde ve doğru bir uygulama. Daha önceden biliyorsunuz ki staj süreleri 20-23 günlük bir süreçti. Bu yeterli mi asla yeterli değil. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrenci bilgilerini sektöre aktaracak sektördeki bilgileri veyahut sorunları akademiye aktaracak. Bu öğrencinin hem uyum hem de daha sonra işe kabul edilme açısından son derece olumlu bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor." dedi.