Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversitelerin açılış takvimi
2023-2024 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. YKS oturumlarının da geride kalması ile üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündeme geldi. Ağustos ayında üniversite kayıt işlemlerinin de yapılması bekleniyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor?
Üniversitelerin açılış tarihi hakkındaki araştırmalar Temmuz ayı ile hız kazandı. 2023 YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihe odaklandı. Yeni eğitim dönemi için hazırlıklar devam ederken üniversitelerin açılış takvimi bekleniyor. İşte, 2023-2024 güz dönemi için son bilgiler...