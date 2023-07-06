Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversitelerin açılış takvimi

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. YKS oturumlarının da geride kalması ile üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündeme geldi. Ağustos ayında üniversite kayıt işlemlerinin de yapılması bekleniyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversitelerin açılış takvimi - 1


Üniversitelerin açılış tarihi hakkındaki araştırmalar Temmuz ayı ile hız kazandı. 2023 YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihe odaklandı. Yeni eğitim dönemi için hazırlıklar devam ederken üniversitelerin açılış takvimi bekleniyor. İşte, 2023-2024 güz dönemi için son bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversitelerin açılış takvimi - 2

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversitelerin açılış takvimi - 3

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?


ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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