Üniversiteli Eda'nın öldüğü kazada tahliye: 11 ay tutuklu kaldı

08.07.2021 - 16:38
Olay, geçtiğimiz yıl 30 Ağustos tarihinde, Osmangazi ilçesinde meydana geldi.
Kullandığı kamyonetle geri manevra yapan şoför Bekiroğlu, yokuş aşağı kaydı.
Önce elektrik direğine çarpan sürücü, ardından o esnada dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı.
Duvarla kamyonet arasında sıkışan 20 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından kaçan ve bir süre sonra teslim olan Bekiroğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İlhami Bekiroğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı.
Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu, taraf avukatları, yakınları ve tanıklar da duruşmada hazır bulundu.