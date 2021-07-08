Üniversiteli Eda'nın öldüğü kazada tahliye: 11 ay tutuklu kaldı

Bursa’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'na çarparak ölümüne neden olan İlhami Bekiroğlu hakkında karar çıktı. Sanığa iyi hal indirimi ile 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Tutuklu yargılanan sanık, 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.

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08.07.2021 - 16:38

Bursa'da geri manevra yaparken bir genç kıza çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü hakkında tahliye kararı verildi.

Olay, geçtiğimiz yıl 30 Ağustos tarihinde, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kullandığı kamyonetle geri manevra yapan şoför Bekiroğlu, yokuş aşağı kaydı. Önce elektrik direğine çarpan sürücü, ardından o esnada dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı.

Duvarla kamyonet arasında sıkışan 20 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan ve bir süre sonra teslim olan Bekiroğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanan İlhami Bekiroğlu'nun dosyası, görevsizlik kararı verilerek, kusurlu davranışı taksiri aştığı ve ihmalli davranışın 'kasten adam öldürme'ye geçtiği gerekçesi ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İlhami Bekiroğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu, taraf avukatları, yakınları ve tanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Daha önce verdiği ifadesini tekrarlayan Müdüroğlu, kızının ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.



Duruşmada tanık olarak dinlenilen Emine Ö, olay günü evinin terasındayken bir gürültü duyduğunu ve deprem olduğunu zannettiğini söyledi.

Aşağı baktığında bir kamyonun elektrik direğine çarptığını gördüğünü belirten Emine Ö, "Komşum Sabriye, 'Eda altta kaldı.' diye Eda'nın yengesi Nurcan Hanım'a seslendi. Ben de bu sırada ambulans, itfaiye ve polisi aradım. İlk baktığımda aracın içinde olan sanığın yerde evrak topladığını gördüm. Aşağı indiğimde sanık gitmişti. Olayı görünce sanık gitmeden önce 'Allah kahretsin seni, çocuğu öldürdün.' diye bağırdım. Sanık arabanın içindeydi, bağırmalarımı duyup duymadığını bilmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme başkanının, araçta fren arızası olup olmadığını sorması üzerine sanık, "Arabada fren arızası yoktu. Aracı 2 gün kullandım, normal çalışır durumda bir araçtı" yanıtını verdi.



İfadelerin ardında mütalaasını veren savcı, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Genç kızın ailesinin avukatı ise sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin aracı durdurmaya çalıştığını, kazada başından yaralandığını ve Eda Müdüroğlu'nu görmediğini öne sürdü.



Mahkeme heyeti, İlhami Bekiroğlu’nu "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi ile ceza önce 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü.



Ardından sanığın, yurtdışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.