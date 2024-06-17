Üniversiteli gence şiddet ve hakarete 3 yıl hapis istemi
Zonguldak’ta ilişki teklifini reddeden sevgilisine şiddet uygulayan M.A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. M.A’ya hakaret suçundan 2 yıla, kadına karşı basit yaralama suçundan ise 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, M.A’nın, sinir krizi geçirdiğini söylediği A.A’ya saldırmadığı, sadece kollarından tuttuğu söylediği savunmasına yer verildi.
Zonguldak’ta ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle sevgilisine şiddet uygulayan M.A’nın 3 yıla kadar hapsi istendi.Olay, geçen yıl 30 Nisan’da İncivez Mahallesi’nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti.