Üniversiteli gence şiddet ve hakarete 3 yıl hapis istemi

BEYANLARINA İTİBAR EDİLMEDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak M.A. hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı ifade edilen A.A’ya, cinsel ilişki teklif ettikten sonra ret cevabı alan M.A’nın “Senin kimlerin altına yattığını biliyorum. Neler yaptığını biliyorum. Ne mal olduğunu biliyorum.” sözlerine yer verildi, A.A’nın sinir krizi geçirdiğini ve sakinleştirmek için kollarından tuttuğu, hakaret etmediği savunması da iddianamede yer alan M.A’nın beyanlarına itibar edilmediği belirtildi.