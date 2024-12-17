Üniversiteli kız kardeşler köylerine geri döndü: Sürüyü büyüttüler, inek sayısı 40'a ulaştı

13 gebe düve aldıklarını belirten Aygün, "Sütü kendimiz perakende satmaya çalışarak ayakta kaldık. 40 hayvanımız var. Besiciliğe dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



Türkiye'de çiftliklerin genellikle küçük aile işletmesi olduğunu ifade eden Aygün, "Ailenin birlikte bu işi yapması çok güzel. Kardeşimle sütü birlikte satıyorduk. Kardeşim de seviyor ve destek oluyordu. Pazarlama işini birlikte yapıyorduk. Sevdiği ve büyütelim istediği için zaten o da bir hibe aldı." dedi.