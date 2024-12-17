Üniversiteli kız kardeşler köylerine geri döndü: Sürüyü büyüttüler, inek sayısı 40'a ulaştı

İzmir'de yaşayan ikisi de yüksek lisans mezunu olan kız kardeşler Duygu Aygün (32) ve Esin Güleç (27), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Uzman Eller Projesi" kapsamında 2 yıl arayla gebe düve hibesi aldı. Doğup büyüdükleri topraklarda hayvancılık yapan kız kardeşlerin inek sayısı 40’a ulaştı.

Üniversiteli kız kardeşler köylerine geri döndü: Sürüyü büyüttüler, inek sayısı 40'a ulaştı - 1

Farklı şehirlerde okudukları üniversitelerden mezun olduktan sonra doğup büyüdükleri Buca ilçesinin Kırıklar Mahallesi'ne dönen kız kardeşler Duygu Aygün ve Esin Güleç, ata topraklarına sahip çıktı.

Duygu Aygün 2020 yılında, kardeşi Esin Güleç ise 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Uzman Eller Projesi" kapsamında verdiği gebe düve hibe desteğiyle hayvancılığa başladı. Aynı çatı altında hayvancılık yapan ve sürüsünü büyüten kız kardeşlerin, inek sayısı 40'a ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üniversiteli kız kardeşler köylerine geri döndü: Sürüyü büyüttüler, inek sayısı 40'a ulaştı - 2

"BESİCİLİĞE DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden 2016 yılında mezun olan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra köyüne dönen Duygu Aygün, "Köyün yerlisiyiz. Evlendikten sonra da köyümde yaşamayı tercih ettim. 2020 yılında ‘Uzman Eller Projesi’ni duyduk. Başvuru yaptım ve hibe almaya hak kazandık." dedi.

Üniversiteli kız kardeşler köylerine geri döndü: Sürüyü büyüttüler, inek sayısı 40'a ulaştı - 3

13 gebe düve aldıklarını belirten Aygün, "Sütü kendimiz perakende satmaya çalışarak ayakta kaldık. 40 hayvanımız var. Besiciliğe dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de çiftliklerin genellikle küçük aile işletmesi olduğunu ifade eden Aygün, "Ailenin birlikte bu işi yapması çok güzel. Kardeşimle sütü birlikte satıyorduk. Kardeşim de seviyor ve destek oluyordu. Pazarlama işini birlikte yapıyorduk. Sevdiği ve büyütelim istediği için zaten o da bir hibe aldı." dedi.

Üniversiteli kız kardeşler köylerine geri döndü: Sürüyü büyüttüler, inek sayısı 40'a ulaştı - 4

"ABLAMDAN CESARET ALDIM"

Avrasya Üniversitesi'nde Gastronomi Bölümü okurken, ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi'nde Tarım Teknolojisi Bölümü’nü okuduğunu dile getiren Esin Güleç ise 2022'de mezun olunca Uzman Eller Projesi ile hayvancılığa başladığını anlattı.

İneklerin sütlerini kendilerinin sattığını ifade eden Esin Güleç, "İzmir'de iki üniversite mezunu olarak süt satıyoruz. Mutluyum. Kendi aramızda 'Yüksek lisans mezunu bir sütçüyüm', 'Okumuş çobanım' diye takılıyoruz. En büyük motivasyonum kendi işimi yapmaktı." ifadelerini kullandı.

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