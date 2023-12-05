Üniversiteli Mine Nur'un acı ölümü: Kaza sırasında babasıyla telefonda konuşuyormuş
Aksaray'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal'ın kaza anında babası Halil Uysal ile cep telefonunda konuştuğu ortaya çıktı. Uysal'ın sınavların ardından memleketi Burdur'a gitmeyi planladığını bunun için de babasında para istediği belirlendi.
Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal, 3 Aralık'ta arkadaşı İrem Koyuncu ile marketten alışveriş yaptıktan sonra yurda gitmek için yoluna karşısına geçmek isterken Gencay Kavlak yönetimindeki (23) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.