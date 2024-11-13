Üniversiteli motokurye Mehmet kaza kurbanı
Burdur’da Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı öğrencisi olan 20 yaşındaki Mehmet Aktaş, motokurye olarak çalıştığı sırada kaza yaptı. Motosikletiyle, hafif ticari araca çarpıp kaza yapan Aktaş, yaralı halde kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Burdur’da motokuryelik yapan üniversite öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Özgür Mahallesi’ndeki 1’inci Oto Tamirciler Sokak’ta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada Ramazan Emre Ç. yönetimindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş yönetimindeki 03 AHF 325 plakalı motosiklet çarpıştı.