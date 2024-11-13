Üniversiteli motokurye Mehmet kaza kurbanı

Burdur’da Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı öğrencisi olan 20 yaşındaki Mehmet Aktaş, motokurye olarak çalıştığı sırada kaza yaptı. Motosikletiyle, hafif ticari araca çarpıp kaza yapan Aktaş, yaralı halde kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Üniversiteli motokurye Mehmet kaza kurbanı - 1

Burdur’da motokuryelik yapan üniversite öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Özgür Mahallesi’ndeki 1’inci Oto Tamirciler Sokak’ta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada Ramazan Emre Ç. yönetimindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş yönetimindeki 03 AHF 325 plakalı motosiklet çarpıştı.

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Üniversiteli motokurye Mehmet kaza kurbanı - 2

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülen Mehmet Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üniversiteli motokurye Mehmet kaza kurbanı - 3

HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR ÖĞRENCİSİYDİ

Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

MAKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Aktaş’ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine gönderilecek.

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