Üniversiteli Rojin nerede? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu, genç kızdan haber yok
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, cuma günü akşam saatlerinde sahilde çakıl taşı toplayacağını söyleyerek yurttan ayrıldı. Rojin’den haber alamayan arkadaşları, sahile giderek genç kızı aramaya başladı. Rojin’in cep telefonu ve kulaklığı sahilde bulundu. Ancak genç kızdan biz iz yok. Ekiplerin Van Gölü ve çevresindeki aramaları sürüyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’ten haber alınamıyor.