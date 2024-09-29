Üniversiteli Rojin nerede? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu, genç kızdan haber yok

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, cuma günü akşam saatlerinde sahilde çakıl taşı toplayacağını söyleyerek yurttan ayrıldı. Rojin’den haber alamayan arkadaşları, sahile giderek genç kızı aramaya başladı. Rojin’in cep telefonu ve kulaklığı sahilde bulundu. Ancak genç kızdan biz iz yok. Ekiplerin Van Gölü ve çevresindeki aramaları sürüyor.

Üniversiteli Rojin nerede? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu, genç kızdan haber yok - 1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’ten haber alınamıyor.

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Üniversiteli Rojin nerede? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu, genç kızdan haber yok - 2

Genç kız, cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyledi.

Üniversiteli Rojin nerede? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu, genç kızdan haber yok - 3

CEP TELEFONU VE KULAKLIĞI BULUNDU

Kabaiş’ten haber alamayan arkadaşları, dün sabah saatlerinde sahile giderek öğrenciyi aradıkları sırada cep telefonu ve kulaklığını buldu.

Üniversiteli Rojin nerede? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu, genç kızdan haber yok - 4

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü’nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Üniversiteli Rojin nerede? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu, genç kızdan haber yok - 5

Bölgeye gelen kurbağa adamlar, su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş’in bulunmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversiteli Rojin nerede? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu, genç kızdan haber yok - 6
Üniversiteli Rojin nerede? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu, genç kızdan haber yok - 7
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