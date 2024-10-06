Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok

Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 9. günde de devam ediyor. Daha önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede gölde arama yapan ekipler, bugün İskele sahil tarafına doğru aramalarını yoğunlaştırdı.

Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok - 1

Arama çalışmalarında 9. güne girilmesine rağmen şu ana kadar Rojin'e ait hiçbir ize rastlanmadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül Cuma akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

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Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok - 2

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok - 3

TERMAL KAMERALAR İLE ARANIYOR

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok - 4

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan da destek veriyor.

Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok - 5

ARAMALAR İSKELE SAHİL BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞTI

Arama çalışmalarında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar cihazı ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin termal kameralı drone'u da kullanılıyor. Daha önce YYÜ sahili ile Bardakçı arasındaki bölgede tekne ve botlarla arama yapan ekipler, bugünkü çalışmalarını İskele sahil tarafına doğru yoğunlaştırdı.

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