Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok
Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 9. günde de devam ediyor. Daha önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede gölde arama yapan ekipler, bugün İskele sahil tarafına doğru aramalarını yoğunlaştırdı.
Arama çalışmalarında 9. güne girilmesine rağmen şu ana kadar Rojin'e ait hiçbir ize rastlanmadı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül Cuma akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.