Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı
Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin kayıt heyecanına ev ve yurt bulma telaşı eklendi. İstanbul’da geçen yıl 8 bin 500 lirayla 17 bin lira arasında değişen özel öğrenci yurdu fiyatları, yeni dönemde yüzde 60’a varan oranlarda artış gösterdi. Kimi öğrenciler yurtlarda kalmanın kiralık eve oranla daha uygun olduğunu söylüyor. Evde kalmak isteyenler ise ev arkadaşı olmadan kiraya çıkamıyor ya da tercihini uygun fiyatlı ilçelerden yana kullanıyor.
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite öğrencileri yurt ve ev bulma telaşında.
İstanbul’da barınma maliyetleri ilçeden ilçeye değişirken, kimi öğrenciler tercihlerini özel ya da devlet yurdundan yana kullanıyor kimi öğrenciler ise, kiralık ev arıyor.
İstanbul’da merkezi konumdaki ilçelerle, üniversite kampüslerine yakın semtlerde kiralar 25-30 bin lira arasında değişiyor.Yurtlardaki fiyatlar kiralık evlere oranla daha uygun olsa da 2023 yılına göre özel yurtlarda da fiyat artışı gözlemleniyor.