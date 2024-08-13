Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı

AYLIK 36 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

2023-2024 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler 8 bin 500 lirayla 17 bin lira arasında değişirken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortalama yüzde 50 civarında artış gözlendi.

Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar ilçeden ilçeye değişiyor.

Şişli’de ortalama 12 bin lira ile 27 bin lira arasında olan yurt ücretleri, Bakırköy’de 22 bin lira ile 24 bin lira arasında, Zeytinburnu’nda 8 bin lirayla 36 bin lira, Üsküdar’da 12 bin 500 lira ile 27 bin lira arasında seyrediyor.

Avcılar’da ise, aylık 7 bin 500 lira ile 13 bin 500 lira aralığında özel yurt bulmak mümkün.