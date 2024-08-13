Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin kayıt heyecanına ev ve yurt bulma telaşı eklendi. İstanbul’da geçen yıl 8 bin 500 lirayla 17 bin lira arasında değişen özel öğrenci yurdu fiyatları, yeni dönemde yüzde 60’a varan oranlarda artış gösterdi. Kimi öğrenciler yurtlarda kalmanın kiralık eve oranla daha uygun olduğunu söylüyor. Evde kalmak isteyenler ise ev arkadaşı olmadan kiraya çıkamıyor ya da tercihini uygun fiyatlı ilçelerden yana kullanıyor.

Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı - 1

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite öğrencileri yurt ve ev bulma telaşında.

İstanbul’da barınma maliyetleri ilçeden ilçeye değişirken, kimi öğrenciler tercihlerini özel ya da devlet yurdundan yana kullanıyor kimi öğrenciler ise, kiralık ev arıyor.

İstanbul’da merkezi konumdaki ilçelerle, üniversite kampüslerine yakın semtlerde kiralar 25-30 bin lira arasında değişiyor.

Yurtlardaki fiyatlar kiralık evlere oranla daha uygun olsa da 2023 yılına göre özel yurtlarda da fiyat artışı gözlemleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı - 2

AYLIK 36 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

2023-2024 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler 8 bin 500 lirayla 17 bin lira arasında değişirken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortalama yüzde 50 civarında artış gözlendi.

Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar ilçeden ilçeye değişiyor.

Şişli’de ortalama 12 bin lira ile 27 bin lira arasında olan yurt ücretleri, Bakırköy’de 22 bin lira ile 24 bin lira arasında, Zeytinburnu’nda 8 bin lirayla 36 bin lira, Üsküdar’da 12 bin 500 lira ile 27 bin lira arasında seyrediyor.

Avcılar’da ise, aylık 7 bin 500 lira ile 13 bin 500 lira aralığında özel yurt bulmak mümkün.

Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı - 3

Devlet yurtlarında ise, geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurt ücretleri 345 lira ile 570 lira arasında belirlenirken, bu yılki fiyatların Ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

Kentin merkezi konumlarından Şişli’de bulunan özel bir öğrenci yurdunun genel müdürü Ferhat Bay, öğrencilerin fiyat bilgisi alarak araştırma yaptıklarını belirterek, “Tek kişilik odalarımızın aylık fiyatları 21 bin TL ile 23 bin TL arasındadır. 2 kişilik odalarımız 18 bin TL, 3 kişilik odalarımız 16 bin TL, 4 kişilik odalarımız ise 13-14 bin TL arasında değişmekte. Bizim yurdumuzun kapasitesinin şu anda yüzde 55'i dolu. Geçen senelerdeki öğrencilerimizin kayıtlarını yenilemesiyle beraber kapasitemizin yarısının bir miktarı dolmuş durumda.” dedi.

Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı - 4

FİYATLAR VELİLERİ ZORLUYOR

“Ortalama fiyatlar yüzde 40 ile yüzde 60 oranında arttı.” diyen Bay, artışın maliyetlere oranla düşük kaldığı görüşünü savundu.

Fiyatların velileri zorladığını kabul eden Bay, “Biz temmuz sonuna kadar bakanlığa fiyatlarımızı bildiriyoruz. Ondan sonra oluşabilecek herhangi bir risk durumunda da fiyatlarımızı revize edemiyoruz. Bu bizler açısından da bir maliyet kaynağı ancak sistem bu şekilde.” dedi.

Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı - 5

Eğitim için Lüleburgaz’dan İstanbul’a geldiğini söyleyen öğrenci Rüya Bıçakçı ise yurt tercih etme sebebinin ekonomi olduğunu söyledi.

Evde kalmanın maliyetinin çok yüksek olduğunu söyleyen Bıçakçı, “Evde olduğunuz zaman kira ödüyorsunuz, faturalar, internet de var o yüzden yurt daha iyi bu konuda, hepsinin bir arada olduğu bir yer.” diye konuştu. ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı - 6

Üniversite yurdunu tercih eden Dicle Baba ise, “Marmara Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Özel yurt fiyatları çok pahalı geldiğim zamanlar baktım, karşılayamayacağımı düşündüğüm için üniversitemin kendi yurdunda kalıyorum. Daha konforlu ve daha rahat geliyor. Okulum Göztepe civarında. Göztepe’de fiyatlar inanılmaz yüksek. O yüzden tercih etmedim yurtta devam ediyorum. Bin 500 lira ödüyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı, KYK’dan farklı oluyor; ama yine de eve göre çok uygun geldi bana.” dedi.

Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı - 7

KİMİNE GÖRE YURT KİMİNE GÖRE EV AVANTAJI

Özel yurtların fiyatlarının yüksek, öğrencinin bütçesinin ise sınırlı olduğunu söyleyen öğrenci Baran Özcan, “Beşiktaş'ta 25-30 bin lira arasında değişiyor kiralar. Özel yurtlarda da yine aynı fiyat 30-35 bin lira bandında. Onlar da tabi bütçeyi aştığı için devlet yurtlarında kalmak zorunda kalıyoruz KYK'larda. İstanbul'da arkadaş çevresinde iyi 3-4 kişi bulup kiraya çıkmak mantıklı tabi kirayı bölüşmek. Bakanlık sınırlama getirdi ama yine de yüksek fiyatlar 35 bin lira falan. Öğrenci de normal olarak her zaman çalışamıyor, parasını yetiremeyebiliyor. Bütçeyi aşabiliyor özel yurtlar.” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı - 8

Üniversite son sınıf öğrencisi Mansur Pak ise, ortalamanın çok altında bir fiyata ev bulduğunu belirterek, “Özel bir üniversitede psikolojik danışmanlık okuyorum. Şu an 11 bin lira kira ödüyorum Beşiktaş’ta kalıyorum. Normal ortalamaya göre uygun bir yer. Normalde 17-18 bin lira ev kiraları burada. Uygun fiyatlı bir ev bulduğum için yurdu tercih etmedim. Yurdu tercih eden arkadaşlarım da var ama rahat olmuyorlar genel olarak.” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı - 9
Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı: İstanbul’da özel yurt fiyatları da kiralar da yüzde 60 arttı - 10
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