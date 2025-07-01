Üniversiteyi bitirdi, büyüdüğü topraklara döndü: 21 yaşında en genç üretici oldu
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra doğup büyüdüğü topraklara geri dönen 21 yaşındaki Özlem Ayhan, ailesinin 5 yıl önce başladığı işi üstlenerek Çanakkale yöresinin en genç organik çilek üreticisi oldu.
Yalova Üniversitesi Yerel Yönetimler Programı'ndan mezun olan Ayhan, ailesinin yaşadığı Yenice'ye bağlı Kalkım beldesindeki Kırıklar köyüne dönüş yaptı.
Yaşıtlarının aksine beyaz yakalı olmayı değil, tarımın içinde yer almayı, ailesine destek, gençlere de örnek olmayı isteyen Ayhan, 1 yıl önce kolları sıvayarak üretime başladı.