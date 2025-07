Üniversiteyi bitirdi, büyüdüğü topraklara döndü: 21 yaşında en genç üretici oldu

Genç girişimcilere önerilerde bulunan Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı:



"İlk başta korkabiliyoruz ben de korktum ama korkarak bir yere varılmıyor. Korkmadan, 'yapabilirim' diyebilmeli insan. Bu düşünceyle girdim işin içine. Herkese diyorum 'Korkmayın, arkasında durun'. İşin içine girdikten sonra her şeyin arkası geliyor. Çevremde bana destek olan da var ön yargılı yaklaşan da var. Ön yargılı yaklaşanlara kulak asmıyorum. Kötü sözlere kulak astıktan sonra bu işi yapamazsınız çünkü özgüveniniz kırılır. Ben aldırış etmiyorum. Annem, babam, devlet arkamda olduğu sürece her işi başarabilirim. İnsan kendini bildikten sonra her işi başarabiliyor. Annem babam işin içindeydi ama benim çok gezme imkanım oluyor. Herkesten akıl alabiliyorum, genç olunca her yere koşturabiliyorsun."