Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayeti: Çiftlik evi çevresinde keşif yapmış

KUNDAKLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Katil zanlısı, saat 00.15 sıralarında kendisini köye bırakan taksi şoförünü arayıp kendisini almasını istedi. Çiftlik evini de burada bulduğu kimyasal malzemeler ile yakarak kundaklama girişiminde bulundu.

Ayçiçeği tarlasından asfalt yola giderken de suç aleti bıçağı araziye sakladı.

Jandarma özel ekipleri, 4 gün boyunca 5 dönüm arazide metal dedektörü ve dedektör köpekle birlikte arama yaptı ve üzerinde kan izleri de olan suç aleti bıçağı buldu.

Jandarma özel timi, Akçekaya'nın Karainebeyli köyüne geldiğindeki ve cinayetin ardından İstanbul'a döndüğündeki kıyafetinin de farklı olduğu tespit edildi.

Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya'nın, jandarmadaki sorgusunda Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'i kendisinin öldürmediğini, çiftlik evine ise alacağı olduğunu öne sürdüğü parayı almaya geldiğini söylediği öğrenildi.