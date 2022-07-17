Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayeti: Çiftlik evi çevresinde keşif yapmış

Haberler - DHA 17.07.2022 - 18:23
Türkiye'nin konuştuğu cinayette soruşturma sürüyor.
Çanakkale Gelibolu'daki cinayetin ardından jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Çiftlik çalışanlarının ve bölgede yaşayanların bilgisine başvuruldu.
Jandarma Suç Araştırma Timi plaka takip sistemi yardımıyla bir şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi. Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alındı. Özel okul ve kurs işletmeciliği de yaptığı belirlenen Akçekaya soruşturmanın sürdüğü Çanakkale'ye götürüldü.
Ufuk Akçekaya'nın cinayet günü İstanbul’dan Arıkan’ın çiftlik evine gittiği tespit edildi. Şüpheli ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
Akçekaya, jandarmadaki sorgunun ardından Gelibolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Akçekaya cinayet sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında da kendisine kumpas kurulduğunu öne sürmüştü.
Ufuk Akçekaya ile Nazmi Arıkan arasında daha önce de dershane işletmeciliği konusunda anlaşma olduğu ancak bunun ikili arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bozulduğu iddia edildi.
Şehirler arası otobüs firmalarının yolcu listelerini kontrol eden jandarma ekipleri, terminallerdeki kameralar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Plaka Tanıma Sistemleri, yol güzergahlarındaki MOBESE ve güvenlik kameraları olmak üzere toplam 120 saatlik kamera kaydını saniye saniye izledi.
Sabit bir ikamet adresi bulunmayan ve 100'e yakın ikameti kullandığı belirlenen Akçekaya'nın Etiler Mahallesi Tuğcular Sokak'ta başka bir isme kiralanan evde olduğu kamera kayıtlarından belirlendi.
Bunun üzerine oluşturulan jandarma özel timi, 14 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle adrese operasyon düzenleyerek, kimya öğretmeni Ufuk Akçekaya'yı gözaltına aldı.
Gelibolu ilçesine getirilerek sorguya alınan Ufuk Akçekaya, cinayeti kabul etmese de ekipler kendisinin çiftlik evine geldiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, Ufuk Akçekaya'nın ilk olarak 11 Temmuz günü İstanbul Etiler'deki evinden Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine otobüs ile geldiğini, buradan da taksiyle köye giderek, çiftlik evinin çevresinde keşif yapıp İstanbul'a geri döndüğünü tespit etti.
Akçekaya'nın bir gün sonra 12 Temmuz'da yine otobüs ile İstanbul'dan Gelibolu ilçesine, buradan minibüs ile Eceabat ilçesine geçtiği, ardından da taksiyle saat 21.45 sıralarında Karainabeyli köyüne ulaştığı belirlendi.
İddiaya göre, köye giden asfalt yol üzerinde taksiden inen Akçekaya'nın ayçiçeği tarlası ve çalılıklar arasından çiftlik evine yaklaştı, 3 saat boyunca Arıkan'ın çiftlik evi gözetledi.
Saat 23.00 sıralarında Nazmi Arıkan'ın evinden veteriner ile şoförü Şerif Eker'in ayrıldığını gören Akçekaya, evin arka kapısından içeriye girdi.
Evde yalnız kalan ve koltukta oturan Nazmi Arıkan'a arkasından yaklaşıp bıçaklamaya başladı.
Bu sırada Arıkan'ın son bir hamleyle cep telefonundan şoförü Şerif Eker'i aradığı ve 8 saniyelik bir görüşme yaptı.
Arıkan'a 300 metre mesafedeki başka bir eve yatmaya giden şoför Şerif Eker, araca binerek hızlıca yardıma gitti.
Bu sırada 47 bıçak darbesiyle Nazmi Arıkan'ı öldüren Ufuk Akçekaya, eve bir aracın geldiğini görünce saklandı. Şoför Şerif Eker eve girdiğinde kapının arkasında saklanan Ufuk Akçekaya tarafından bıçaklamaya başladı.
Eker de 66 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Katil zanlısı, saat 00.15 sıralarında kendisini köye bırakan taksi şoförünü arayıp kendisini almasını istedi. Çiftlik evini de burada bulduğu kimyasal malzemeler ile yakarak kundaklama girişiminde bulundu.
Ayçiçeği tarlasından asfalt yola giderken de suç aleti bıçağı araziye sakladı.
Jandarma özel ekipleri, 4 gün boyunca 5 dönüm arazide metal dedektörü ve dedektör köpekle birlikte arama yaptı ve üzerinde kan izleri de olan suç aleti bıçağı buldu.
Jandarma özel timi, Akçekaya'nın Karainebeyli köyüne geldiğindeki ve cinayetin ardından İstanbul'a döndüğündeki kıyafetinin de farklı olduğu tespit edildi.
Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya'nın, jandarmadaki sorgusunda Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'i kendisinin öldürmediğini, çiftlik evine ise alacağı olduğunu öne sürdüğü parayı almaya geldiğini söylediği öğrenildi.