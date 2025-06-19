Ünlü fenomenin acı sonu: İstanbul'da reklam anlaşmalı estetik ameliyatı ölümle sonuçlandı

Mozambikli sanatçı Elgar Sueia (DeHermes) ve 796 bin takipçili sosyal medya fenomeni eşi Ana Barbara Buhr Buldrini, hem reklam anlaşması yapmak hem de tatil için İstanbul’a geldi.

Ana Barbara Buhr Buldrini, 15 Haziran'da estetik operasyon için Tuzla’da bulunan özel bir hastaneye gitti. İddiaya göre, hastanede genç kadına liposuction (yağ aldırma) operasyonunu ücretsiz uygulanacak, karşılığında ise sosyal medyada tanıtımı yapılacaktı. Ancak ameliyat sırasında yaşanan komplikasyon sonucu genç kadın hayatını kaybetti.