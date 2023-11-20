Ünlü futbolculara fon dolandırıcılığı: Kazandırırken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum

"DOLANDIRICI OLSAM GEMİ BATAR BEN KURTULURDUM"

Kimlik tespitinde Seçil Erzan ikametgah adresinin olmadığını söyledi.

Bekar olduğunu ve üniversite mezunu olduğunu ifade eden Erzan, jeoloji mühendisi olduğunu ve şu an bir mesleğinin olmadığını belirtti.

Duruşmada ilk kez savunma yapan Erzan, "Her şey gereksiz 'ben yaparım' özgüveniyle başladı. Bu hayat banka müdürü Seçil Erzan olmaktan daha zormuş. Genel müdürümüz bize, 'Benim şube müdürlerim kaptanlarımdır. Çıplak ayakla kor üstünde yürür' derdi. Ben şubat ayına kadar korların üstünde yürüdüm." dedi.

Hiçbir yanlışı olmadığını öne süren Erzan, kendisinin batmak üzere olan bir geminin kaptanı olduğunu dile getirdi. Erzan, "Dolandırıcı olsam gemi batar ben kurtulurdum. Suça konu olan bakiyenin bende olmadığı, bu bakiyeyi bir yerde saklamadığımı, bununla bir şeyler almadığımı salondakilerin bildiğini çok iyi biliyorum. Bakiyenin 45 milyon olmadığını bildiklerini de biliyorum." diye konuştu.