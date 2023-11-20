Ünlü futbolculara fon dolandırıcılığı: Kazandırırken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum
İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Erzan savunmasında, "Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hala soktu. Kazandırırken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum." ifadelerini kullandı.
Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakim karşısına çıktı.