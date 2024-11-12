Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Tutuklama talebiyle dün adliyeye sevk edilen şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi ile serbest bırakılmasına itiraz edildi. Başsavcılık iki ünlü ismin tutuklanmalarını talep etti. Tutuklanan şüpheliler Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlattı.
Yasa dışı bahis cezası nedir, ne kadar ceza verilir? Yasa dışı bahis cezası alanlara ne olur?