Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Tutuklama talebiyle dün adliyeye sevk edilen şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi ile serbest bırakılmasına itiraz edildi. Başsavcılık iki ünlü ismin tutuklanmalarını talep etti. Tutuklanan şüpheliler Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlattı.

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Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 2

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 3

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 4

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 5

ERBİL VE ORTAÇ İÇİN EV HAPSİ KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adliyede Ortaç ve Mehmet Ali Erbil pişman olduklarını söyledi. 

Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in için ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verildi. 

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 6

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti. Erbil ve Ortaç'ın tutuklanması talep edildi. 

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

FENOMENLERİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Soruşturmayı yürüten savcılığın, aralarında İbrahim Yılmaz'ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesine yönelik talebi, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.

Talebi kabul eden hakimlik, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik talep, hakimlikçe değerlendiriliyor.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 7

"KUMARI DAHA NASIL KÖTÜLEYECEĞİZ BİLMİYORUM"

Şüpheli Serdar Ortaç, hakimlikteki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirdi.

Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur?' diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 8

ERBİL: BÖYLE BİR OLAYIN İÇİNDE OLDUĞUM İÇİN ÇOK PİŞMANIM

İşlemleri sonrası adliye önünde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, “Sosyal medyamda söyledim. Gittiğimiz Malta’da da bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar. Canlı yayında dedim ki, 'Bu sanal kumarı oynamadım, kimseye tavsiye etmiyorum' dedim. Kendi ağzımla canlı yayında dedim. Böyle bir şeye, böyle bir yere gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlar ama yine de böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bu sanal kumarın bir parçası olmadığım halde, yine de beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Ali Erbil'in savcılık ifadesinde bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını, Serdar Ortaç'la Malta'daki bir otel açılışına davet edildiğini belirtti. Erbil, söz konusu kişilerin burada çekim yapmaya çalıştıklarını, otel sahibinin kendisine bir tişört giydirmeye çalıştığını, bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini sonradan öğrendiğini öne sürdü.

Yarım saat kadar yapılan bir yayın nedeniyle avkutlarıyla basın açıklaması yaptığını belirten Erbil, 3 aydır kendisine Youtube üzerinden yayın yapmak için 20-25 bin euro teklif edildiğini, videolarda yer alması karşılığı maddi gelir elde etmediğini savundu.

Videolardaki kişilerin üzerindeki tişörtlerdeki yazıların, yasa dışı bahis reklamı olduğunu anlamadığını öne süren Erbil, söz konusu videonun anı olarak çekildiğini, yayınlanması amacıyla çekildiğini bilmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 9

"SUÇ YA DA ŞÜPHE VARSA GEREĞİ YAPILIR"

Gazetecilerin bahis soruşturmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, davaları tek tek değerlendirmenin uygun olmadığını söyledi.

Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma ve neticesinde gerçekleştirilen gözaltılar olduğuna dikkat çeken Tunç, kişilerin kendini savunacağını, suç ya da suç şüphesi varsa gereğinin yapılacağını söyledi.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 10

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 11

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 12

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli - 13

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

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