Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz, 8 fenomeninin hesabına erişim engeli

ERBİL: BÖYLE BİR OLAYIN İÇİNDE OLDUĞUM İÇİN ÇOK PİŞMANIM

İşlemleri sonrası adliye önünde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, “Sosyal medyamda söyledim. Gittiğimiz Malta’da da bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar. Canlı yayında dedim ki, 'Bu sanal kumarı oynamadım, kimseye tavsiye etmiyorum' dedim. Kendi ağzımla canlı yayında dedim. Böyle bir şeye, böyle bir yere gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlar ama yine de böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bu sanal kumarın bir parçası olmadığım halde, yine de beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Mehmet Ali Erbil'in savcılık ifadesinde bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını, Serdar Ortaç'la Malta'daki bir otel açılışına davet edildiğini belirtti. Erbil, söz konusu kişilerin burada çekim yapmaya çalıştıklarını, otel sahibinin kendisine bir tişört giydirmeye çalıştığını, bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini sonradan öğrendiğini öne sürdü.



Yarım saat kadar yapılan bir yayın nedeniyle avkutlarıyla basın açıklaması yaptığını belirten Erbil, 3 aydır kendisine Youtube üzerinden yayın yapmak için 20-25 bin euro teklif edildiğini, videolarda yer alması karşılığı maddi gelir elde etmediğini savundu.



Videolardaki kişilerin üzerindeki tişörtlerdeki yazıların, yasa dışı bahis reklamı olduğunu anlamadığını öne süren Erbil, söz konusu videonun anı olarak çekildiğini, yayınlanması amacıyla çekildiğini bilmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.