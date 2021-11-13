Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy kavşağında, ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Paksoy kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Paksoy’un bacağının koptuğu belirtildi.

Haberler - İHA - DHA 13.11.2021 - 05:34 | Son Güncelleme : 13.11.2021 - 05:36

Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı - 1

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy kavşağı Ankara istikametinde yaşandı.

Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı - 2

Köpek eğitmeni Can Paksoy, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı - 3

Kazada, hasar gören aracın içinde sıkışan Paksoy ağır yaralandı.

Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı - 4

İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı - 5

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan Paksoy sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı - 6

Paksoy, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı - 7
Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı - 8
Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı - 9

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