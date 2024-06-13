Ünlü markaların ambalajlarıyla taklit: 55 milyon değerindeki sahte hormon ilaçlarını Türkiye'nin her yerine kargolamışlar

İzmir'de gümrük kaçağı malzemeler, sağlıksız koşullarda işlenip üretilen vücut geliştirme hormon ilaçları ile kilo aldırıcı ve kilo verdirici ilaç ele geçirildi. Operasyonda ünlü markaların ambalajlarının sahtesini yaparak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken ilaçların piyasa değerinin 55 milyon lira olduğu belirtildi.

Ünlü markaların ambalajlarıyla taklit: 55 milyon değerindeki sahte hormon ilaçlarını Türkiye'nin her yerine kargolamışlar - 1

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin gümrük kaçağı malzemelerin yanı sıra ham madde getirtip bu ham maddeyi sağlıksız koşullarda işleyerek vücut geliştirmek için kullanılan ilaç, kilo aldırıcı ve kilo verdirici ilaç haline getirdikten sonra ünlü markaların ambalajlarıyla sattıklarını tespit etti.

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Ünlü markaların ambalajlarıyla taklit: 55 milyon değerindeki sahte hormon ilaçlarını Türkiye'nin her yerine kargolamışlar - 2

Teknik ve fiziki takibin ardından 11 Haziran'da İzmir'in Konak, Buca, Karabağlar ilçelerinde bulunan 3 adrese operasyon düzenlendi.

Ünlü markaların ambalajlarıyla taklit: 55 milyon değerindeki sahte hormon ilaçlarını Türkiye'nin her yerine kargolamışlar - 3

KARGO İLE SATIYORLARMIŞ

Operasyon kapsamında evlerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 44 bin 310 sahte vücut geliştirme hapı, 2 kilo 660 gram toz testosteron ham maddesi, 13 bin 545 paketleme malzemesi, bin 290 farklı boyutlarda şişeli ilaç, 1,75 litre sıvı ham madde, 10 kapak aparatı, beher, şırınga gibi imalat malzemesi ve bir kompresör ele geçirildi.

Ünlü markaların ambalajlarıyla taklit: 55 milyon değerindeki sahte hormon ilaçlarını Türkiye'nin her yerine kargolamışlar - 4

Operasyonda O.A., S.A., A.K., H.A. gözaltına alındı.

Ünlü markaların ambalajlarıyla taklit: 55 milyon değerindeki sahte hormon ilaçlarını Türkiye'nin her yerine kargolamışlar - 5

Ele geçirilen sahte ilaçların, özellikler müsabakalara hazırlanan vücut geliştirme sporcularına ve amatör olarak fitness yapanlara kargoyla Türkiye'nin her noktasına gönderildiği öğrenildi. Şüphelilerden H.A.'nın 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ünlü markaların ambalajlarıyla taklit: 55 milyon değerindeki sahte hormon ilaçlarını Türkiye'nin her yerine kargolamışlar - 6

Şüphelilerden H.A. tutuklanırken, diğerleri işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

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