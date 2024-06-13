Ünlü markaların ambalajlarıyla taklit: 55 milyon değerindeki sahte hormon ilaçlarını Türkiye'nin her yerine kargolamışlar

KARGO İLE SATIYORLARMIŞ

Operasyon kapsamında evlerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 44 bin 310 sahte vücut geliştirme hapı, 2 kilo 660 gram toz testosteron ham maddesi, 13 bin 545 paketleme malzemesi, bin 290 farklı boyutlarda şişeli ilaç, 1,75 litre sıvı ham madde, 10 kapak aparatı, beher, şırınga gibi imalat malzemesi ve bir kompresör ele geçirildi.