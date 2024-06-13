Ünlü markaların ambalajlarıyla taklit: 55 milyon değerindeki sahte hormon ilaçlarını Türkiye'nin her yerine kargolamışlar
İzmir'de gümrük kaçağı malzemeler, sağlıksız koşullarda işlenip üretilen vücut geliştirme hormon ilaçları ile kilo aldırıcı ve kilo verdirici ilaç ele geçirildi. Operasyonda ünlü markaların ambalajlarının sahtesini yaparak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken ilaçların piyasa değerinin 55 milyon lira olduğu belirtildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin gümrük kaçağı malzemelerin yanı sıra ham madde getirtip bu ham maddeyi sağlıksız koşullarda işleyerek vücut geliştirmek için kullanılan ilaç, kilo aldırıcı ve kilo verdirici ilaç haline getirdikten sonra ünlü markaların ambalajlarıyla sattıklarını tespit etti.