Ünlülere uyuşturucu operasyonu. Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

1994 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Danla Bilic'in asıl adı Neslihan Damla Akdemir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam eden Bilic, dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile birçok kitlenin dikkatini çekiyor.