Ünlülere uyuşturucu operasyonu. Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

18.12.2025 08:18

Son Güncelleme: 18.12.2025 08:32

NTV - Haber Merkezi

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı.

Ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyona ilişkin ayrıntıları paylaşan NTV Muhabiri Deniz Tüysüz; Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

1994 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Danla Bilic'in asıl adı Neslihan Damla Akdemir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam eden Bilic, dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile birçok kitlenin dikkatini çekiyor.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci de uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar tutuklanmıştı.

 

İfadesi alınmak üzere Yaşar, dün adliyeye getirildi. Savcıya ifadeye veren Yaşar, ardından "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edilmişti.

 

Soruşturmayla ilgili Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakında da, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.