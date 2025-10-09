Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Dünden bugüne ne oldu?

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeleri ve kan örnekleri alınan 12 ünlü isim, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı. İşlemlerin ardından İrem Derici basın toplantısı düzenlendi. Hadise ise konserde açıklama yaptı. Ünlü isimler haklarındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik dün jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak şüphesiyle kontrol işlemi yapıldı.

GÖZALTI KARARI YOK

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ünlü isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

Ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde götürüldükleri Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemleri tamamlanan ünlüler İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.

İREM DERİCİ'DEN AÇIKLAMA

Şarkıcı İrem Derici, dün akşam saatlerinde basın toplantısı düzenlendi.

Derici, "Hepinizden çok bu sonuçları ben bekliyorum. Çünkü alnım ana sütüm kadar ak. Bu uyuşturucu denilen bela benim yakınımdan bile geçemez." dedi.

Deli dolu bir kadınım olduğunu ifade eden Derici, kendine göre bir hayat yaşadığını, adıyla uyuşturucunun yan yana gelmesinin bile çok yanlış olduğunu dile getirdi.

"14 YILDIR TIRNAKLARIMLA BU SEKTÖRDE KENDİME YER EDİNDİM"

Derici, "Bir kere ben tanıyıp tanıyabileceğiniz en zeki kadınlardan biriyim. 14 yıldır tırnaklarımla bu sektörde kendime bir yer edindim. Ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir bela ile sizce riske atacak kadar aptal mıyım?" ifadelerini kullandı.

Daha önce yoğun bakımda iki ay kaldığını hatırlatan Derici, "Ben canımı sokakta bulmadım." diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmediğini de sözlerine ekleyen Derici, "Başka bir hastanede bugün tekrar saç ve kan örneği vereceğim. Gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım." dedi.

Ünlü şarkıcı, "Gerçekten alnım çok ak arkadaşlar, zaten tıp sonucu her şeyi gösterecek." şeklinde konuştu.

KONSERİNİ İPTAL ETMEDİ, SAHNEYE ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldıktan sonra Ankara'daki konserine yetişen Hadise'den de sahneden açıklama geldi.

Sabah 06.30'da kapısının çaldığını ifade eden Hadise, "Hemen güvenliği aradım ne oldu diye. Jandarma geldi dediler sizi almaya. Bu cümle korkunç bir cümle." ifadelerini kullandı.

Sigara bile içmediğini sözlerine ekleyen Hadise, "Bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için zoruma, ağırıma gitti. Karşınızda gülerek de durabilirim ama insanın psikolojisi bozuluyor. Ben işine aşık olan bir kadınım. Bugüne kadar da kendi çabamla geldim buralara. Bugün bu şekilde alınmak sizin karşınızda beni çok üzdü. Kan testleri yapıldı, saç örnekleri alındı. Yakında sonuçlar belli olacak. Biz de hepinize sunacağız. İçim çok rahat." diye konuştu.

DUYGU ÖZASLAN: ASLA OLMAZ

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlamadığımı bir gündemde buldum." diye sözlerine başlayan Özaslan, "Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz." dedi.

UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Polat çifti, 2 Mart'ta uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Hastanede kan örnekleri alınan çift, savcılık talimatıyla serbet kalmış ve test sonuçları temiz çıkmıştı.

Bu operasyonda da ifadelerine, kan ve saç örneklerine başvurulan çift, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ENGİN POLAT: YASAKLI MADDE KULLANMAYIZ 

Engin Polat, açıklamasında mart ayında alınan saç ve kan örneklerinin sonuçlarının bir hafta önce çıktığını hatırlatıp "Bugün gerçekleştirilen ikinci test ise ilk testin devamı değildir. Bu yeni test, tamamen farklı bir soruşturma kapsamında alınan numuneyi ifade etmektedir. Dolayısıyla iki test birbiriyle bağlantılı değildir." dedi.

Polat, haklarındaki iddiaları reddedip "Bir kez daha açıkça ifade etmek isterim ki, hiçbir şart ve koşul altında, herhangi bir yasaklı maddeyi kullanmayız; kullanmayı da asla kabul etmeyiz. Bu ilke, hem kişisel hayatımızda hem de mesleki duruşumuzda değişmeyecek bir çizgidir." ifadelerini kullandı.

