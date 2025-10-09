Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Dünden bugüne ne oldu?

"14 YILDIR TIRNAKLARIMLA BU SEKTÖRDE KENDİME YER EDİNDİM"

Derici, "Bir kere ben tanıyıp tanıyabileceğiniz en zeki kadınlardan biriyim. 14 yıldır tırnaklarımla bu sektörde kendime bir yer edindim. Ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir bela ile sizce riske atacak kadar aptal mıyım?" ifadelerini kullandı.

Daha önce yoğun bakımda iki ay kaldığını hatırlatan Derici, "Ben canımı sokakta bulmadım." diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmediğini de sözlerine ekleyen Derici, "Başka bir hastanede bugün tekrar saç ve kan örneği vereceğim. Gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım." dedi.

Ünlü şarkıcı, "Gerçekten alnım çok ak arkadaşlar, zaten tıp sonucu her şeyi gösterecek." şeklinde konuştu.