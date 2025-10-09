Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Dünden bugüne ne oldu?
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeleri ve kan örnekleri alınan 12 ünlü isim, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı. İşlemlerin ardından İrem Derici basın toplantısı düzenlendi. Hadise ise konserde açıklama yaptı. Ünlü isimler haklarındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik dün jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.