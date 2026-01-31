Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Reynmen, Çakal, Hasan Can Kaya ve çok sayıda ünlü gözaltında

Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı var.

Soruşturmada şüpheli olarak yer alan ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu temin etmek suçlamaları yöneltildi.

Jandarma ekiplerinin gözaltı işlemler sürüyor.