Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Reynmen, Çakal, Hasan Can Kaya ve çok sayıda ünlü gözaltında
31.01.2026 08:28
Son Güncelleme: 31.01.2026 09:08
NTV - Haber Merkezi
Ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş, Hasan Can Kaya, Emirhan Çakal'ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri bu sabah operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş ile komedyen Hasan Can Kaya gözaltına alındı.
26 GÖZALTI KARARI VAR
Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı var.
Soruşturmada şüpheli olarak yer alan ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu temin etmek suçlamaları yöneltildi.
Jandarma ekiplerinin gözaltı işlemler sürüyor.