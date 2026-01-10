Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Bebek Otel'de arama, Selen Görgüzel gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.