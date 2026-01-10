Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltına alındı

10.01.2026 06:29

Son Güncelleme: 10.01.2026 12:15

NTV - Haber Merkezi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülere yönelik operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçleri İstanbul'daki 9 gece kulübüyle Bebek Otel'de arama yaptı. Gözaltına alınan isimler arasında Can Yaman ve Selen Görgüzel de var. (Haber: İlkay Dikici)

Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda birçok mekana baskın yapıldı.

 

Jandarma 100 kişilik ekiple Bebek Otel'de, Emniyet de 9 gece kulübünde arama yaptı.

Sosyal Medya

Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında olduğu isimler gözaltına alındı.

 

Suçlamalar arasında, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” da var.

 

Gözaltındaki isimlerin sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Anadolu Ajansı

26 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada; Bebek Otel'in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım, otelin genel müdürü Arif Altunbulak, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Son olarak bu şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

IHA

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.

 

Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.

 

Soruşturmada zanlılara “Kullanmak için uyuşturucu bulundurma”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma”, “yer temin etme”, “fuhuşa teşvik”, “fuhuşa aracılık” ve "fuhuşa yer temin etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.