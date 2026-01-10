Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltına alındı
10.01.2026 06:29
Son Güncelleme: 10.01.2026 12:15
NTV - Haber Merkezi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülere yönelik operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçleri İstanbul'daki 9 gece kulübüyle Bebek Otel'de arama yaptı. Gözaltına alınan isimler arasında Can Yaman ve Selen Görgüzel de var. (Haber: İlkay Dikici)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda birçok mekana baskın yapıldı.
Jandarma 100 kişilik ekiple Bebek Otel'de, Emniyet de 9 gece kulübünde arama yaptı.
CAN YAMAN VE SELEN GÖRGÜZEL GÖZALTINA ALINDI
Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında olduğu isimler gözaltına alındı.
Suçlamalar arasında, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” da var.
Gözaltındaki isimlerin sorgusu sürüyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
19 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
26 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada; Bebek Otel'in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım, otelin genel müdürü Arif Altunbulak, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit tutuklanmıştı.
Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Son olarak bu şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
SUBAŞI VE TİLKİ'NİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.
Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.
Soruşturmada zanlılara “Kullanmak için uyuşturucu bulundurma”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma”, “yer temin etme”, “fuhuşa teşvik”, “fuhuşa aracılık” ve "fuhuşa yer temin etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.