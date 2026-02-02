Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı, Arya Bektaş gözaltında

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş, Hasan Can Kaya ve Emirhan Çakal'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlemişti.

Gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra ifadelerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

O isimler şöyle: Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli “Ebo” lakaplı İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedilmişti.