Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı, Arya Bektaş gözaltında
02.02.2026 13:41
Son Güncelleme: 03.02.2026 15:59
NTV - Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı ve fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı. Yağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden Barış Murat Yağcı dün öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edilen Yağcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Fenomen Arya Bektaş da dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
SURVİVOR'DA OYLAMADA YER ALMADI
Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor 2026 yarışmasının dün yayımlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrası adaylar düelloya çıkmıştı. Nefeslerin tutulduğu eleme gecesinde final düellosunu kaybederek adaya veda eden isim de netleşmişti.
Tuğçe ile Meryem Boz karşı karşıya gelmiş ve kader konseyiyle yarışmaya veda eden isim Tuğçe olmuştu.
Öte yandan hakkında yakalama kararı çıkan Barış Murat Yağcı oylamada yer almadığı görülmüştü.
11 KİŞİ YURT DIŞI YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDI
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş, Hasan Can Kaya ve Emirhan Çakal'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlemişti.
Gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra ifadelerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
O isimler şöyle: Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli “Ebo” lakaplı İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedilmişti.