Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Esat Yontunç hakkında yakalama kararı
21.01.2026 14:39
Son Güncelleme: 21.01.2026 14:56
NTV - Haber Merkezi
Televizyon yönetici Esat Yontunç hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olan Yontunç, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ilk uçakla Türkiye'ye döneceğini belirtti.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Son olarak Acun Medya Genel Koorditörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Yontunç'un "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçunu işlediği ileri sürüldü.
Yurt dışında olduğu belirlenen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
AÇIKLAMA YAPTI
Yontunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
“Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum.” dedi.
Yontunç, ilk uçakla Türkiye'ye döneceğini de belirtti.
SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİYORUZ?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması geçen yıl ekim ayından bu yana devam ediyor. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Birçok ünlü isim soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında yer alırken Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında en son eski futbol ve spor yorumcusu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.