Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Gözaltındaki Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı
17.02.2026 08:57
Son Güncelleme: 19.02.2026 17:33
NTV - Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında iki gün önce gözaltına alınan şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ile oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı. 5 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu gibi birçok isim gözaltına alınmıştı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Gözaltına alınan isimler şöyle:
Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Tolga Kulakçı ve Furkan Koçan.
Gözaltına altındaki ünlü isimler dahil 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. 21 kişiden 4'ü direkt serbest bırakıldı.
10 kişi adli kontrole, 5 kişi ise tutuklama istemiyle sevk edildi. 2 kişi ise ev hapsi istemiyle sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Rıza Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Sırrı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı. Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin ise tutuklama istemiyel sevk edildi.
UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
Öte yandan Tangöze'nin, Talay'ın ve Hacıoğlu'nun üzerinde ise uyuşturucu madde yakalandı.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.
Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor.
Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında son olarak tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek başvuru yapmıştı.
Bir diğer sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.