Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel test için Adli Tıp'a sevk edildi
26.03.2026 10:18
Son Güncelleme: 27.03.2026 12:09
NTV - Haber Merkezi
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Hande Erçel, yurda döndü. İfade vermek için adliyeye gelen Erçel, kan ve saç testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gibi isimlerin bulunduğu 14 isim gözaltına alınmıştı.
Oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart yurtdışında bulundukları için haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Hande Erçel, bugün yurda döndü. Erçel'in ifade vermek için adliyeye geldiği öğrenildi. Ünlü oyuncu işlemlerinin ardından kan ve saç testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Hande Erçel, eğitim için yaklaşık bir yıldır yurtdışında olduğunu belirterek “Konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim.” demişti.
Erçel, paylaşımınında “Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.” mesajını da vermişti.
9 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST, DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri daha önce tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.
Gözaltındaki isimler daha sonra kan ve saç örneği vermişti. Ünlü isimler bu işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Savcılık ifadeleri alınan Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Onur Bükçü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliği, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'nin adli kontrol tedbirleriyle serbest kalmasına hükmetti.
Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak, Mustafa Tari tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari tutuklandı. 1 kişi serbest bırakıldı. Tuğçe Özbudak hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ifadesinde, "Hayatım boyunca sağlıklı yaşama önem verdim. Bana bu şekilde itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum. Benim kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka mugayir hiçbir durumum yoktur'' dedi.
Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas "Ben hiçbir şekilde uyuşturucu kullanmadım, yanımda kullanan bir kişiye rastlamadım. Suçlamaları kesin bir şekilde reddediyorum’’ dedi.
Manken Didem Soydan ifadesinde, "Defilede manken arkadaşım elindeki sarılı sigarayı bana uzattı. Sanırım arkadaşımın elindeki şey uyuşturucu maddeydi ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Olaydaki madde uyuşturucu ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum’’ dedi.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.
Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.