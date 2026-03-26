Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel test için Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gibi isimlerin bulunduğu 14 isim gözaltına alınmıştı.

Oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart yurtdışında bulundukları için haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hande Erçel, bugün yurda döndü. Erçel'in ifade vermek için adliyeye geldiği öğrenildi. Ünlü oyuncu işlemlerinin ardından kan ve saç testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Hande Erçel, eğitim için yaklaşık bir yıldır yurtdışında olduğunu belirterek “Konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim.” demişti.

Erçel, paylaşımınında “Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.” mesajını da vermişti.