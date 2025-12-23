Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Kasım Garipoğlu'nun şoföründen ev partisinde uyuşturucu iddiası
23.12.2025 12:55
NTV - Haber Merkezi
Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay tutuklandı. Akçay, ifadesinde Garipoğlu'nun evinde verdiği partilerde uyuşturucu kullanıldığını öne sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade verdi. Soruşturma kapsamında tutuklananlar oldu.
Son olarak gazeteci Emrullah Erdinç, işletmeci Umut Evirgen ve Kütüphane isimli eğlence mekanının işletme müdürü Yaşar Köz jandarma tarafından gözaltına alındı. Üç ismin de teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı öğrenildi.
KASIM GARİPOĞLU YAKALANAMADI
Soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni iş insanı Kasım Garipoğlu'nun da yakalanması için çalışmalar sürüyor.
GARİPOĞLU'NUN EVİNDE ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma çerçevesinde, Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatlı tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.
ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kasım Garipoğlu'nun 10 yıldır şoförlüğünü yapan Ahmet Akçay ise tutuklandı.
Akçay ifadesinde, patronu Garipoğlu'nun Boğaz'daki evinde 15 günde ya da ayda bir parti verdiğini, bu partilere ünlü isimlerin katıldığını iddia etti.
Parti verilen yerde 4-5 kez tabak içinde uyuşturucu içildiğini düşündüğü rulo halinde kağıt banknotlar gördüğünü öne süren Akçay, partilere para karşılığı eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrıldığını da anlattı.
YUSUF GÜNEY VE MELİSA DÖNGEL DE İFADE VERDİ
Hakkında yakalama kararı olan şarkıcı Yusuf Güney de ifade verdi.
Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve saç örneğinin ardından Güney serbest bırakıldı.
Şüpheliler arasında olduğunu öğrenir öğrenmez yurt dışından döndüğünü söyleyen oyuncu Melisa Döngel de saç ve kan testlerinin ardından serbest bırakıldı.
SARAN'DAN SUÇ DUYURUSU
Adli Tıp Kurumu'nda örnek veren isimler arasında olan Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ise sosyal medyada yayınlanan video ve görsellerin kendisine ait olmadığını, itibar suikastı yapıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Sak, Biliç, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.