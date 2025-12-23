Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Kasım Garipoğlu'nun şoföründen ev partisinde uyuşturucu iddiası

Soruşturma çerçevesinde, Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatlı tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.