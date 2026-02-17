Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu dahil 19 kişi gözaltına alındı
17.02.2026 08:57
Son Güncelleme: 17.02.2026 12:52
NTV - Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.
ÜNLÜ ŞARKICININ BASIN DANIŞMANIN AÇIKLAMA
Gözaltına alınan Dalkılıç'ın basın danışmanında açıklama geldi. “Kendisinin bu süreçte ifadesinin alınmasının ve gerekli görülmesi halinde vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır." diyen Aras, geçirdiği burun ameliyatlarına bağlı olarak kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında herhangi bir şekilde illegal madde kullanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." bilgisini paylaştı.
Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu da bulunuyor.
Tangöze'nin, Talay'ın ve Hacıoğlu'nun üzerinde ise uyuşturucu madde yakalandı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Gözaltına alınan isimler şöyle:
İş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan.
Son olarak eski milli sporcu Adem Kılıçcı ve Manken Tolga Kulakçı da gözaltına alındı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimler dahil 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Başsavcılık tarafından yapılacak açıklama şöyle:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme, TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir."
Soruşturma kapsamında 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.
Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor.
Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında son olarak tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek başvuru yapmıştı.
Bir diğer sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.