Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı, 5 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor.

Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında son olarak tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek başvuru yapmıştı.

Bir diğer sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.