Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Oyuncu Can Yaman'dan ilk açıklama
12.01.2026 13:07
NTV - Haber Merkezi
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, serbest kalmasının ardından döndüğü İtalya'dan hakkındaki iddiaları yalanladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerden Can Yaman ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Serbest kalır kalmaz yaşadığı İtalya'ya giden Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki haberlere tepki gösterdi.
"DOĞRU OLSAYDI KISA ZAMANDA DÖNEBİLİR MİYDİM?"
Yaman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Polisin zorlu soruşturmalar yaptığı ve birçok ünlü kişiyi tutukladığı bir zamanda uyuşturucu ile dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Doğru olsaydı bu kadar kısa sürede serbest bırakılıp ertesi gün İtalya'ya dönemezdim.”
Soruşturma kapsamında Can Yaman'ın yanı sıra 6 isim daha gözaltına alınmış, gece kulüpleri ile Bebek Otel'de de arama yapılmıştı.
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli daha önce yapılan operasyonda tutuklanmıştı.
Uyuşturucu kullanımı için yer sağlama suçlamasıyla tutuklanan Muzaffer Yıldırım, otelin restoran bölümünde bulunan uyuşturucu paketleri ve çeşitli aparatlar için kimin attığını bilmediğini öne sürdü. Yıldırım'la ilgili birçok iddia bulunuyor.
Ünlü isimlerin Bebek Otel'e farklı isimlerle kayıtlarının yapıldığı, gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları, ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı, herhangi bir X-ray cihazının olmadığı da bu iddialar arasında.
Muzaffer Yıldırım, ifadesinde otele yılda birkaç kez gittiğini öne sürdüğü suçlamalarla otel çalışanı yüzlerce kişiyi karşı karşıya bıraktı.
Soruşturma sürüyor.