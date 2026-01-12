Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Oyuncu Can Yaman'dan ilk açıklama

Soruşturma kapsamında Can Yaman'ın yanı sıra 6 isim daha gözaltına alınmış, gece kulüpleri ile Bebek Otel'de de arama yapılmıştı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli daha önce yapılan operasyonda tutuklanmıştı.

Uyuşturucu kullanımı için yer sağlama suçlamasıyla tutuklanan Muzaffer Yıldırım, otelin restoran bölümünde bulunan uyuşturucu paketleri ve çeşitli aparatlar için kimin attığını bilmediğini öne sürdü. Yıldırım'la ilgili birçok iddia bulunuyor.