Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Savcıdan bir tutuklama, bir ev hapsi talebi
20.01.2026 10:15
Son Güncelleme: 21.01.2026 15:19
AA
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Abdullah Gençal'ın tutuklanması istendi. Savcılık sosyal medya fenomeni Bilal Hancı için ise ev hapsi talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında dün sabah yeni bir operasyon yapıldı.
BİR TUTUKLAMA, BİR EV HAPSİ TALEBİ
Magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren isimlerden Abdullah Gençal hakkında tutuklama talep edildi.
Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Savcılık, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile İbrahim Barut hakkında ise adli kontrol talep etti.
Şüpheliler önümüzdeki saatlerde mahkemeye çıkarılacak.
ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Birçok ünlü isim soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
BİRÇOK İSİM TUTUKLANDI
Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında yer alıyor.
Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
SON DALGA OPERASYONDA ÜMİT KARAN DA TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda aralarında eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan'ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit Karan dahil 13 kişi tutuklanmıştı.
Dokuz şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.