Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
06.11.2025 10:38
İHA
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
YEDİ ÜNLÜ İSME TAKİPSİZLİK KARARI
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları negatif çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.
SEKİZ ÜNLÜ İSMİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Öte yandan yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti pozitif çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak belirlenirken, kan ve saç örneklerinde tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkan isimler İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun olarak kaydedilmişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma yürütülen ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik 8 Ekim’de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda 19 ünlü isim, ifadelerinin alınması ve kan örneklerinin toplanması için İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü.
Savcılık kaynakları, haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacaklarını açıklamıştı.
Sağlık kontrolünden geçirilen, numuneleri alınan ünlü isimler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılmıştı.
UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NEDİR?
Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesine göre, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden ya da bulunduran kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu suçun kamuya açık alanlarda veya okul, hastane, ibadethane ya da spor tesislerinin 200 metre yakınında işlenmesi halinde ceza 1,5 kat artırılır.
Cumhuriyet savcısı, kamu davası açılmasını erteleyebilir ve şüpheliyi denetimli serbestlik programına yönlendirebilir.
UYUŞTURUCU TESTİ NASIL YAPILIR?
Uyuşturucu testi, kişinin vücudunda madde kullanımına dair izleri tespit etmek amacıyla yapılır. En sık kullanılan yöntemler idrar, kan, tükürük ve saç testidir.
İdrar testi: En yaygın yöntemdir, laboratuvarda kimyasal analiz yapılır.
Kan testi: Aktif maddeyi ölçer, genellikle hastanelerde uygulanır.
Tükürük testi: Polis kontrolleri ve iş yerlerinde pratikliği nedeniyle tercih edilir.
Saç testi: Uzun dönemli madde kullanımını ortaya çıkarır; 3 ila 6 aya kadar iz tespit edilebilir.
TEST SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLUR?
İdrar testi: Genellikle 2 gün ile 3 hafta arasındaki kullanım geçmişini gösterir.
Kan testi: Ortalama 1-3 gün içinde sonuçlanır.
Tükürük ve idrar hızlı testleri: 5-15 dakika içinde sonuç verir, genellikle polis birimlerinde uygulanır.
Saç testi: 4 ila 6 ay arası dönemi gösterir, analiz süresi ortalama 1 hafta sürer.