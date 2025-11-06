Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesine göre, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden ya da bulunduran kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun kamuya açık alanlarda veya okul, hastane, ibadethane ya da spor tesislerinin 200 metre yakınında işlenmesi halinde ceza 1,5 kat artırılır.

Cumhuriyet savcısı, kamu davası açılmasını erteleyebilir ve şüpheliyi denetimli serbestlik programına yönlendirebilir.

UYUŞTURUCU TESTİ NASIL YAPILIR?

Uyuşturucu testi, kişinin vücudunda madde kullanımına dair izleri tespit etmek amacıyla yapılır. En sık kullanılan yöntemler idrar, kan, tükürük ve saç testidir.